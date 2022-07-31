美國眾議院議長裴洛西開始她的亞太行，行程會不會包括台灣仍然不知，要是她真的造訪台灣，我們千萬不要以為是值得高興的事，而是應該視為「美國在台灣玩火」的危險事。

藍天行動聯盟主席武之璋。(圖/中時資料照)

吾人可以注意到，美國總統拜登在回應記者「如何看待裴洛西的訪台行程」時，他回應是「美國軍方不認為議長此刻訪台是好主意」，表面的理由是國會是獨立行使權利的機構，總統無權干涉，也無力勸阻，但言下之意卻隱有反對之意，當然實際上我們都知道，那也是美國在演雙簧，或是撇清責任。

俄烏戰爭，美國把烏克蘭當作削弱俄羅斯的棋子，已經給烏克蘭帶來毀滅性的災難；美國顯然也有意在台灣如法炮製一番，要台灣熟悉刺蝟戰略，要台灣增加兵員與役期時間，要台灣增加國防預算，然而台灣無論在土地面積、國土縱深、武力等條件都遠遠不如烏克蘭，台灣一但在本土發生戰爭，其慘烈程度只會比烏克蘭所遇到的更嚴重，我們真的要成為美國用來削弱中國大陸的棋子嗎？

何況美國出賣盟友的紀錄斑斑可考，大陸變色、南越淪陷，或是發生在去年的阿富汗親美政府垮台，美國都選擇坐視局面惡化而任其發生；再說回兩岸局勢，從1972年美國總統主動訪問北京，到1979年與中華民國斷交，如今眾議院議長又可能訪問台灣，美國玩的大國博奕，犠牲了台灣多少次？我們怎麼總是忘記這些歷史教訓?

蔡英文政府為了民進黨的政治利益，對美國的所有決定全部俯首貼耳，這哪是親美保台呢？反而將台灣推向更易發戰爭的境地，我們小老百姓看清楚了，應該大聲告訴美國人，台灣只歡迎朋友，不歡迎戰爭販子。

（作者為藍天行動聯盟主席）

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