日前國民黨台北市長參選人蔣萬安摘引前總統蔣經國言：「只要政府永遠和民眾在一起，民眾便和政府在一起」，直指民進黨台北市長參選人陳時中拋下防疫指揮官重責參選，未與人民站在同一陣線。引來資深媒體人分析蔣的動機是向不想投給他的「正藍軍」、「深藍軍」喊話「我跟蔣家是有關係的」，藉此「鞏固正藍基本盤」、「這樣民調至少會好看一點，支持度會高一點」。

隨後又有退休政治人物展開「突襲」，在臉書質疑蔣萬安絕口不提「蔣爸」—現任「中國台商發展促進協會」理事長蔣孝嚴，同時放上「蔣孝嚴與習近平」的合照，質疑為何蔣萬安的父親蔣孝嚴可以受到習近平「家宴」規格款待。

平心而論，蔣的出身特殊，無論其展現出與其出身相仿或迥異的形象，都很難排除外界抱以「異樣眼光」檢視其言行。但詭譎的是，分明選舉尚未進入衝刺期間，連法定登記日都還尚久，以影射方式攻擊蔣萬安出身的套路就紛紛出籠，莫非其中有貓膩？

以蔣萬安的出身，正常一點的選舉對手，勢必都會保留「蔣家牌」、「中國牌」作為選舉期間視情況出牌的空間。然而時間過早就打這張牌，很難不讓人聯想是否是綠營對手內部研判陳時中選情堪憂，必須採取先發制人的策略，以喚起「厭蔣仇中」的基本教義派提前勤王；抑或是由於民進黨推派的桃園市長候選人林智堅身陷「論文門」、「問題球場」泥淖，唯恐同黨立委高嘉瑜「一屍五命」一語成讖，才會提早針對蔣萬安打出「蔣家牌」、「中國牌」，企圖圍魏救趙、轉移焦點。

對於蔣萬安而言，綠營打「蔣家牌」、「中國牌」都是遲早該來的選舉招數，早點應對亦無困擾可言；反之，綠營「不牽拖中國就不會選」、「不批兩蔣就不會贏」的選舉思維，恐已面臨失效窘境。

原因就在於，蔣萬安不過就是參選台北市長，無論綠營如何批評影射其父、祖父、曾祖父的種種不是，對民眾而言都是「已知」的事實，其長輩先人的功過也應是「各人造業各人擔」；然而，民眾對於陳時中與林智堅從政以來的種種爭議背後真相，仍舊處於「未知」，如果民進黨不能滿足民眾知的權利，甚至選擇遮掩事實的策略面對民意，民眾豈會渾然不知？

可以預見的是，隨著投票日逼近，一旦綠營在台北選情仍舊無法取得突破點，屆時勢必全面棄守政策攻防的戰線，轉而在意識形態戰線上尋求與蔣萬安叫戰對決，畢竟這是綠營長期慣用的選舉套路，只是這次還玩不玩得轉？恐怕會讓綠營大失所望了。（作者為自由撰稿者）

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