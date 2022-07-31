中國大陸國家主席習近平與美國總統拜登通電話，外界關注點放在美國眾議院議長裴洛西可能訪台造成的危機，卻忽略了這次通話標誌著中美關係的基調發生了微妙變化，中美關係「合作」正在超過「競爭」。但所謂「合作」，對中國大陸而言，不再是委屈求全的合作，隨著習近平在中共核心地位的牢固，中國將積極主導中美關係。

習近平的核心地位牢固

與其說今年6月起中美外交、軍事、經貿高層的頻繁對話，是為此次習拜通話鋪墊，不如說習拜這2小時通話，是11月印尼峇里島G20峰會上首次面對面會晤的「前菜」。這個訊息不僅從通話後白宮的簡報稿中略顯端倪，也從不久前印尼總統佐科威訪問北京時，向習近平正式提出邀訪印尼的動作中清晰浮現。習近平11月的印尼之行以及與拜登的首次面對面會晤，才是重頭戲。

習近平的目標在抓住中美關係的定義權、主導權，首要是說服美方放棄「競爭優先」基調。在拜登上任之初的中美阿拉斯加對話，北京率先拋出這個主張，經過1年多的交鋒和妥協，美方開始將中美「競爭、合作、對抗」關係調整為「投資、結盟、競爭」。在這次通話中，習近平用「誤判、誤讀、誤導」形容以「競爭」定義的中美關係，拜登則以「尋求在利益交融的領域展開合作」，為美中高層進一步加強對話與互信鋪墊，11月印尼G20習拜會，雙方或將共同確認「合作」主基調。

可以預期，從現在起至11月G20峰會期間，中美關係應會進入一段「合作」上升、「競爭」下降、「對抗」受控的穩健改善期，即便有諸如裴洛西訪台等突發事件干擾，也不至於逆轉中南海與白宮之間相向而行的趨勢。做出上述判斷，是因為11月的G20峰會緊接在中共二十大之後舉辦，習近平可望在二十大獲得更長的執政任期，也將確認他的中共核心或領袖政治地位。二十大前，大陸將秉持穩定高於一切原則，中美關係事關大陸內外政策全局，不可謂不重要。

從近期大陸內部眾星捧月的政治表態，和習近平頻繁的活動中，可以感知中共以習近平為核心的格局更加穩固。7月習近平赴香港展開疫後首次境外行程，隨後深入新疆驗收維穩成果，回到北京後接見疫後首位訪陸的外國元首，接著在「省部級幹部研討班」上提出二十大報告架構，預告二十大將提出「新思路、新戰略、新舉措」，並接連出席八一授勛、建軍展覽等軍方場合，還在政治局會議定調堅持動態清零，展現習近平對黨權、政權、軍權的全盤控制。一個更加自信的習近平將如何處理中美關係？將成為全球深入研究的課題，更是台灣需要關注和因應的。

從戰狼外交到道德外交

首先，習近平最首要的目標，仍是把中國建設成社會主義現代化國家。這決定了大陸以經濟建設為中心、改革開放的基本路線不會變，也決定了大陸需要和平穩定外部環境。在此一背景下，大陸不會成為一個如刺蝟般，以狹隘民族主義挑釁美國乃至西方世界的國家。北京外交高層最近展開一系列外交活動，國際輿論注意到，「戰狼外交」正悄然轉向，北京回到務實外交路線。

其次，將畫定主權與安全的紅線，並勇於對觸犯紅線的行為展開鬥爭。習時代的大陸，不會接受委曲求全的國際合作，而會更主動地運用軍事、經濟力量，對觸犯紅線的舉動「露頭就打」，打到對方停止或轉變為止。在實力基礎上堅持原則，放諸中國千年歷史乃前所未見，包括美國在內，全世界都將經歷一個適應的過程。

同時，習近平會進一步調整鄧小平以來，以利益為導向的外交路線，將更重視「道德外交」，尋求中華文明觀、天下觀與當代世界政治的結合。簡言之，習近平將以「人類命運共同體」作為國際關係的新秩序、新典範。

世界政治進入動蕩期，中美關係也面臨非常多的變數，但變中有一個不變，就是一個由習近平主導、掌控的中國大陸。