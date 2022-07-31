裴洛西究竟來不來台灣？現在已成美國、大陸、台灣三方高度熱議的話題。就在中美元首通話後，本 來外媒報導，裴洛西的亞洲行程將台灣列為「暫定」（tentative），7月31日官方公布的行程包括新加坡、馬來西亞、韓國、日本，未列台灣。但她是否訪台仍充滿未知數。

裴洛西訪台當然是美國對華的一張牌，但對於這張牌究竟怎麼打，美國決策層顯然意見不一。早在4月時，裴洛西就放話要訪台，而後大陸定調裴洛西是美國第三號人物，不同於一般國會議員，反應異常激烈，裴洛西遂傳出「戰術性染疫」，改往烏克蘭而去。如今故技重施，部分人士認為是民主黨為挽救選情上演的戲碼，希望透過裴洛西再次釋放訪台意願，搭配拜登表示「軍方對此有所顧慮」，希望藉此與大陸進行交易，爭取中美元首能夠會晤，一旦換得大陸替拜登解決經濟難題，讓民主黨得以表現「有能力處理中美關係」，裴洛西訪台便可取消。

然而，如今共和黨頗有挾民粹之勢，嘲諷裴洛西光說不練的意味。3月才來過台灣的蓬佩奧便發文，稱想陪裴洛西一起到台灣。還有共和黨的國會議員爆料，說確實已被裴洛西邀請一起訪台，逼得裴洛西騎虎難下。不過，川普此時則又發出不同於其他共和黨政客之聲，反對裴洛西訪台。至於白宮國安顧問及五角大廈的軍方高層顯然審慎許多，深怕本來只是拜登與裴洛西「唱雙簧」的談判籌碼，最後反而「假戲真做」，造成大陸對台動武的變局。

比起1997年美國眾議院議長金瑞契突訪台灣，這回大陸顯然對裴洛西訪台表現出更加堅決反對的態度，原因除了是大陸實力已大幅躍升，也源自中美關係正處在高度緊張中。大陸除外交部表達「四個嚴重」、「嚴陣以待」，軍方更加碼稱「解放軍絕不會坐視不管」、「完成統一是解放軍的神聖任務」。如真按大陸不少意見領袖的說法，一旦裴洛西真訪台，解放軍戰機就要伴飛，屆時台海上空恐將上演大陸、美國、台灣三方軍機交鋒的場面，即便各方無意開戰，也很難不擦槍走火。

可悲的是，很可能因在美國玩火下淪為戰場的台灣，看待裴洛西訪台與否的話題卻更像是看戲的心態。民進黨想的是再次利用此事炒作「親美抗中」，甚至還巴望著情勢愈加緊張，對民進黨略顯危險的選情愈加有利。至於喪失自己路線的國民黨，也早就是拿香跟拜民進黨，急著和民進黨比賽誰更親美，深怕不趕快表態歡迎裴洛西，就會「輸」給民進黨。所謂的藍綠兩大黨，全沉迷在選舉的算計，把險峻的台海情勢當成兒戲。

另一個錯亂的面向是，島內統派與獨派對於裴洛西來台與否，各自內部也呈現分歧的態度。統派多數人站在直觀的中國人立場，反對裴洛西訪台踩「一中」紅線。然而，亦有一些統派人士認為，裴洛西既然要打台灣牌，大陸乾脆將計就計，順勢解決台灣問題，統一反而還更快實現。反之，獨派普遍認為，裴洛西來台有助台灣「獨立」地位更加穩固，可進一步削弱「一中」原則；僅少數的獨派較為清醒，害怕美國利用台灣挑釁大陸，一旦玩過火了就拋棄台灣，反而不利「台獨」。

無論如何，中美關係在未來幾年內恐怕都不會太好，即便兩國元首通話試圖緩和局勢，但美國依然不會放棄在台灣問題上說一套、做一套，台灣也還是逃脫不了任美國利用的命運。站在中華民族的立場，不可能容忍作為核心利益的領土長期被美國抓在手上當作一場牌，就算暫時通過外交談判緩和對立，過幾天又會有新的「台灣牌」浮現，大陸必然會尋求化被動為主動，兩岸關係也就不可能平靜。

我身為一個長期堅定支持統一的中國人，和平統一當然是我的主觀心願，但若客觀形勢最終引發為衝突，我也只能被動接受，因為個人意志無法扭轉大勢所趨。就像台灣政黨再怎麼吵吵鬧鬧，也控制不了美國如何玩弄台灣，而最終就等大陸攤牌，決定台灣的命運。

（作者為新黨前主席）