林智堅身陷論文門和球場門風暴難以脫身，新竹棒球場風波更讓球迷無法接受。內政部次長陳宗彥發文批評有心人把體育發展當作政治炮火，真的大可不必。但他卻忘記是民進黨這幾年沒事就愛拿體育當政績炫耀，現在新竹出包就說成政治操作，陳宗彥的神救援恐成為豬隊友。

陳宗彥愛打壘球，過去還曾擔任台南市慢速壘球協會理事長，這回化身體育署長，在臉書大談體育發展，表示這幾年國家對於運動賽事的投資逐年增加，效益確實比以前好，但改的不夠快、做得不夠扎實，這點不必迴避，也不需粉飾。

陳宗彥話說得感性，對林哲瑄受傷開刀一事，呼籲台灣要共同提升對球場品質的標準。陳宗彥說的都沒錯，也有遠見和規畫，把他這樣懂球場的人才放在內政部，似乎大材小用了。

尤其他和這陣子綠營網軍側翼一樣，企圖將風向帶到政治操作、球團問題，點出當政治人物得逞之後，台灣的球場問題就解決了嗎？把責任都歸結到特定人身上之後，體壇的發展困境就消失不見了嗎？沒這麼簡單吧！

的確，新竹棒球場問題沒這麼簡單，因為球場還在驗收，就先找來蔡總統風光剪綵開幕，還被林智堅列為市長政績，單純的球場重建啟用散發出濃濃的政治氣味，身為執政團隊的陳宗彥竟絲毫沒有聞到。

更何況若沒有政治人物去點出新竹球場的問題、關切重建發包、追加預算及驗收過程，新竹地檢署會分案偵辦嗎？未來新竹球場重建可能會成為市政重大弊案，陳宗彥若真關心體育發展，就該盯住檢方，別扯東扯西，模糊焦點。