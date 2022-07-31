拜登與習近平原本想通過第五度視訊會議，展開一場各取所需的政治戲碼，但在傳出美國聯邦眾議院議長裴洛西計畫訪台後，這戲就不好演了。

台灣時間7月28日晚上舉行的「拜習會」，最高指導原則應是使雙方繼續在穩定可控的範圍內競爭與合作。美國正面臨著高通膨等經濟壓力，例如拜登如何降低在川普時代對陸加徵的關稅，習近平怎樣投桃報李，又如拜登勸說習近平在俄烏衝突中別對美唱反調，並一起協調全球能源供應鍊及價格等問題，不僅對民調低迷、年底期中選舉結果預計並不樂觀的拜登至關重要，對將在年底中共廿大後開啟第三任期的習近平而言，展現管控對美關係的決策力也很重要。

雙方若真提及所謂的「台灣問題」，在不激化衝突的大原則外，原本或是行禮如儀各自表述，美國強調「一中政策」不變，中共當局主張不容外部勢力干涉「台灣問題」。因為台美陸三邊關係暫無解方，還不如多談點較務實的議題。

可是據傳裴洛西計畫在8月的亞太訪問行程中再次納入台灣，為拜習通話平白增添變數。

上個世紀末，曾有美國聯邦眾議院議長訪問台灣，但時空環境已然不同。這次中共當局無論是涉外或軍事部門，都高分貝地警告將堅決反制，表示解放軍「不會坐視不管」，「一切後果完全由美方承擔」；美國行政部門則表示，已將相關安全評估轉致裴洛西辦公室，要否訪台將是她個人決定。

表面觀之，中共當局反對裴洛西訪問，是因為她的身分。中共當局當然知道她是代表選區利益的聯邦眾議員，並非政府官員，但她也是議長，是立法部門的代表，因此被視為有極高的政治意涵。

從中共當局有系統的發言觀之，其更在意的恐怕是裴洛西長期公開地反對共產政權、支持民主台灣的態度，以及力挺西藏、新疆、香港人權等言論與行動。因為裴洛西動見觀瞻，中共當局或許認為其到訪台灣，對分離勢力的鼓舞不同一般。

台灣各界則不要過於樂觀。82歲、個性鮮明、不易示弱的裴洛西，雖大可主張其眾議院議長的身分，不受「一中政策」的限制，因為那是美國行政部門對中共當局的政治承諾，但她從未那樣做。

可能因為計畫訪台，她最近還特別表示不支持台獨，那是台灣人自己的決定。這非常吻合去年7月美國國安會印太事務協調官坎貝爾公開表示的，「美國不支持台獨」而且「瞭解此事的敏感性」。

裴洛西近期會否訪台、何時訪台，難以預料。中共當局似仍未排除這是同為民主黨員的拜登與裴洛西在唱雙簧，藉以在拜習通話前多一些談判籌碼，不過以拜登目前政治處境而言，機率頗低。

除非北京與華盛頓有一定互信、前者確認裴洛西絕不會訪台，不然習近平若在「拜習會」中釋出善意，裴洛西卻仍堅持於近期訪台，將變成習的重大失策，所以習在這次會談的協商空間已然縮小。裴洛西也等於壓縮了拜登從習近平手上得分的機會。

這是目前拜登團隊想見到的？應該不是。（作者為國立政治大學外交學系副教授）

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