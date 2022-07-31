全台灣如今最渴望美國眾議院議長裴洛西亞洲行「出包」的，大抵應該就屬林智堅的陣營了！政治烽火點燃的「論文門」、「球場門」至今毫無熄滅的跡象，那就只能指望倘若能有更大一團火球，一旦能席捲兩岸天空，轉移焦點了。

但這番來自桃園、新竹土地上，為了論文抄襲風波正苦不堪言的參選人「仰望天際」的小小心願，顯然無法投射到中美台三方的政治角力現實。在裴洛西專機周日下午剛剛抵達新加坡的同時，中共解放軍宣布，另一波南海更大規模的軍演即將展開，這顯然是在不間斷的連續五波福建沿海與南海軍演之後，更直接的「叫陣」動作！

中國大陸網路上對於「裴洛西可能訪台」的熱議，這幾天幾位評論大V不約而同進一步聚焦在「專機可能『輕易降落台灣』嗎？」大陸網路每回涉及兩岸爭議時，民意風向的背後總有「特殊寓意」的導向。今後幾天裴洛西的專機若由新加坡或馬來西亞「啟程北上」，是否得要穿過南海與台海上空的「軍機陣」或「炮火網」？

事實上，值得注意的不僅是「北京外交」或「解放軍方」的強烈說詞與動作，這幾天美國國內的政治圈與輿論界幾乎已經沒人站在裴洛西這邊為她說話，才讓人真正大吃一驚！民主黨或共和黨幾乎一面倒的抨擊裴洛西的蓄意獨行，以川普乾脆直呼裴洛西「Crazy Nancy」畫下註腳。

如今在裴洛西訪亞洲的「畢業旅行」專機上，並沒有原先預期的眾議院民主、共和兩黨的主要外交軍事領袖同行，今後兩天裴洛西本人還有多少「政治籌碼、權力槓桿、民意支持、輿論畫押」可以讓她一意堅持非要繼續「訪問台灣、專機落地」？

當拜登陣營與白宮才剛忙完「拜習通話」，準備更多中美經貿關稅會談之際；當美國軍方也已經明確表態「保閣下安全、反對引發軍事衝突」的保守立場之際，一旦中共解放軍加大海空演習軍機與炮火的「密度」，最終是否有可能：「裴洛西閣下，為了您的安全，不宜在台灣降落」！

北京與華府之間，近來明顯四大溝通渠道相對暢通。包括「外交」對口的王毅與布林肯、「國家安全」的楊潔篪與蘇利文；「經濟」對口的葉倫與劉鶴；乃至「國防軍事」對口的李作成與密利。這四大對口近3個月來都有各自「直接的」運作與對話，即使裴洛西個人的反共立場持續鮮明，並沒有任何可以遮蔽以上四大對口的絕對力量。

CNN在最新的評論中，率先提到了裴洛西訪台「可能延後到明年」的機會更大，無疑也是基於這些政治風向、政治現實的籌碼天平所見！然而，CNN也暗示或指責了台灣並沒有好好處理「裴洛西危機」，讓華府白宮「直接擔負了中美衝突的風險」。意思是指，蔡英文政府其實應該「勇敢拒絕裴洛西來訪」？

網路上原先有「裴洛西會不會訪問台灣」、「民進黨會不會撤換林智堅」兩個政治小賭盤。如今看來，儘管裴洛西專機未來會不會降落台灣傳說紛紛，最終一夕成為泡影的機會仍然不小。

林智堅的「政治八字」不賴，有「女貴人」小英拔擢相挺。可惜「小英男孩」不見得能成為「洛西男孩」，裴媽或許只能在天空路過，最多給些飛吻祝福。