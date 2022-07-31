彌勒市，位於雲貴高原。這個地方，對很多台灣人來說可能有點陌生。但是，彌勒有一項可當伴手禮的美食特產─竹園紅糖，在近代史上卻相當傳奇，而且提煉的甘蔗是兩百年前從台灣引進的。

彌勒市是昆明市的東南近鄰，其中的竹園鎮，就是竹園紅糖的發源地。竹園紅糖，讓中國清朝首富得以賺到人生第一桶金。這個人，不是大名鼎鼎的胡雪巖，而是跟胡同時代，實際人生卻更加傳奇的王熾。

王熾，雲南彌勒人，生於1836年，卒於1903年，號稱「雲南錢王」。胡雪巖生於1823年，卒於1885年，略早於王熾，因為高陽的歷史小說《紅頂商人》而廣為人知。事實上，胡雪巖的「紅頂」只是從二品官銜；而王熾則是一品，且獲賞「三代一品封典」。

除此之外，英國《泰晤士報》當時列出世界最有錢的巨富，王熾名列第4，而且是唯一上榜的中國人。

蔗糖的起源很早，漢朝楊孚著作的《異物志》已有記載：「長丈餘，頗似竹，斬而食之既甘，迮取汁如飴餳，名之曰糖。」彌勒在明清之際就有甘蔗，《彌勒州志》記載，乾隆年間竹園就種有少量甘蔗。但是，主要是果蔗，而不是糖蔗。甘蔗分兩種，果蔗的汁可鮮食，糖蔗才能熬成蔗糖。

清朝嘉慶年間，祖籍浙江的彌勒竹園人陳蒸，他是進士，曾任台灣府海防兼南路理番同知，又代理鳳山縣知縣，任內發現嘉義的「羅漢蔗」可以製糖，萬里迢迢運回家鄉讓兄長試種成功，竹園紅糖從此成為地方特產，惠及後來的雲南錢王、中國首富王熾；而且至今仍然是雲南名產。雲南產婦坐月子，現在還有吃紅糖煮蛋的習俗。

會知道這段台灣甘蔗在兩百年前輸出到雲貴高原、嘉惠當地民眾的歷史，其實是因緣巧合。

宜蘭昭應宮後殿供奉對開發宜蘭有功的「三大老」：楊廷理、翟淦、陳蒸，他們是噶瑪蘭廳的前三任通判，通判也稱「分府」，輔助知府，管轄一廳，正六品。三大老以楊廷理最有名，三次擔任台灣知府，是促成宜蘭開發最主要的官員。我先前在《穿越台灣趣歷史》一書，特別寫了他的故事。

噶瑪蘭廳設立於嘉慶17年、西元1812年的8月，首任通判是翟淦；但是9月噶瑪蘭發生漢番衝突與漳粵械鬥，朝廷指派原任台灣知府、正要前往福建擔任建寧知府的楊廷理暫代噶瑪蘭通判，至12月事平，翟淦回任。楊廷理隔年病逝於台南。翟淦在任5年，積勞成疾，卒於噶瑪蘭的官舍，繼任者就是陳蒸。

楊廷理、翟淦多有貢獻，而且都因公而死在台灣，難怪讓人感念並供奉至今。至於陳蒸，擔任通判1年而並列三大老並受到後人供奉，應該有理由，但卻沒看到詳細記載，到處找資料，這才意外發現這段台灣甘蔗因陳蒸而在兩百年前輸出雲南彌勒，並且催生當地名產竹園紅糖的往事。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家）