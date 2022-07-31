民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門爭議延燒，林團隊強調林智堅論文為原創，余正煌則委託律師向林喊話：「你要選舉我沒有要選舉，你討論政治問題，我是學術問題」，「不要逼到大家把實證攤到陽光下」。「政治」和「學術」的分際何在？為什麼搞「政治」要擔心「把實證攤到陽光下」？

德國社會學大師韋伯在他的名著《以學術作為一種志業》中特別強調：「知識的誠篤」，文中有一段名言：「一個人如果不能認定，他靈魂的命運取決於他是否能在這段文稿中做出正確的預測」，「你來之前數千年悠悠歲月已逝，未來正在靜默中等待」，「如果沒有這份熱情，沒有這種奇特的陶醉感，那麼他還是遠離學術比較好」。

蔡英文對於學術顯然沒有這樣的「陶醉感」，所以她對自己博士論文的爭議諱莫如深，不希望人家多談。當了國家領導人之後，甚至要求教育部將她副教授升等的相關資料「封存30年」。

蔡主席志不在學術，卻很重視她的「博士」頭銜。「上有所好，下必甚焉」，民進黨當家之後，各級公職人員紛紛到公私立大學去「洗學歷」，說得好聽，這叫「見賢思齊」；說得不好聽，這就是「歹鬼帶頭」。

韋伯在他的另一篇〈政治作為一種志業〉文中強調，政治對於許多人之所以有吸引力，在於它可以使用權力操控別人。一個真正的政治家不僅要有熱情，而且要有清冷的判斷力，能夠看清楚他所面對的現實，能夠做出正確的決定，並且為自己所做的決策負責。

蔡英文和附從她的民進黨對於權力的「熱情」絕對不容懷疑。林智堅論文門鬧得滿城風雨，他堅拒出席台大學術倫理委員會，卻跑到「蔡總統官邸」，跟民進黨相關要角一起商討：如何為其選情設「停損點」。由此可見，在這個節骨眼上，他們最在意的是該黨對權力的掌控，他們「清冷的判斷力」，當然也反映出他們的「責任感」。

當年立委朱高正曾經說過一句名言：「政治是高明的騙術」。從韋伯的標準來看，蔡英文和執政黨有沒有人把政治當做自己的「志業」呢？為什麼討論學術問題，必須「真金不怕火煉」？不必經過「火煉」的「政治」，是什麼樣的「政治」？到底是什麼樣的選舉制度，使得今天的台灣政治淪落成為一種「低劣的」騙術？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）