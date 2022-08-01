幫主想先跟大家說，這一整趟達人繞四川大山而行的行程中，最令我印象深刻的竟不是那些雪山（四姑娘山）、冰川（海螺溝）、大佛（樂山大佛），卻是鄰近行程尾聲來到「磨西古鎮」，見到一位對建築有堅持的奇人……

瞧，幫主這一圈過了跑馬溜溜的「康定」、去過最低海拔的冰川：海螺溝之後，今晚要夜宿磨西古鎮。

磨西古鎮

磨西古鎮。（作者提供）

這是幫主隔日一早起身拍的畫面，古鎮很安詳的存在，小朋友開心的上學去。非假日的古鎮沒啥遊客，感覺安靜閒適的多。（作者提供）

幫主走過的古鎮不少，從江南一帶的水鄉古鎮，到茶馬古道上的束河古鎮、沙溪古鎮，這回的四川行程則是來到了磨西古鎮。這座小小的古鎮，因為位於海螺溝冰川的溝口而跟著火紅起來，有「川西小麗江」的美稱，它當年也是往來於川藏之間的鹽幫、馬幫歇腳處。關於「磨西」名稱的來源，據說是當年有漢商隊行經此處，詢問靜坐的喇嘛此地是何地？喇嘛不懂漢語，用藏語回答「磨西」（即「不懂」的意思），於是漢商便把磨西當成地名稱呼了。

非假日的古鎮沒啥遊客，感覺安靜閒適的多。（作者提供）

這一戶好可愛，門版上寫著：李小龍咏春國術館。（作者提供）

古鎮上的酒吧，寫著「這裡不是麗江，這兒叫磨西」、「請愛護草草花花，就像愛渣男一樣」，算是玩個年輕人的創意話語梗吧！

古鎮上的酒吧。（作者提供）

磨西古鎮酒吧

藏式風情的酒吧。（作者提供）

畢竟是在藏族自治區，也有藏式風情的酒吧，只是，走過這麼多古鎮，大部分也都是酒吧林立，就像幫主曾經說過：中國大部分的古鎮內容都差不多，而且商業化。我相信酒吧從來就不是所謂古鎮風情的一部份，一兩間還有點情趣，多了，只是破壞這難得的寧靜安詳。

這座古鎮最出名的也最顯眼的就是佇立著一座天主教堂：

磨西古鎮這座天主堂是1918年法國傳教士修建。（作者提供）

在古樸的小鎮中奇妙的存在，有著青磚青瓦、飛簷翹角的亭子頂，卻也有著歌特式建築的風格，幫主介紹過上海多倫路文化名人街有座鴻德堂基督教堂，也是這中西合壁的建築手法。磨西古鎮這座天主堂是1918年法國傳教士修建，1935年共產黨紅軍長征，毛澤東就是下塌於教堂內，並召開磨西會議，決定強渡大渡河、飛奪瀘定橋，因此這裡也有毛澤東的字跡與雕像。

毛澤東的字跡。（作者提供）

夜間點燈後的天主教堂及毛澤東雕像。以上都不是本篇的重點，哈哈哈！這篇真正想要介紹的是一間特色的客棧：古道別院。

古道別院

且說，達人團一行賞完了海螺溝冰川之後來到古鎮，拖著行李來到古道別院的入口。一進門就被它特色的建築設計所吸引：

古道別院。（作者提供）

酒店Lobby同時也是個餐吧，青磚牆體配上木質結構的內裝設計，散發出一種古樸卻清新的味道，整體的感覺就非常的舒心，別院有新舊兩處，相距不到20米，分配好房間後，大家先各自回房擺放行李。幫主分配到的房間在另外一棟，所以要從後門走過去。

當年毛澤東入住的神父樓，也是召開磨西會議的地方，幫主要住的地方就在神父樓正對面！

當年毛澤東入住的神父樓，也是召開磨西會議的地方。（作者提供）

大廳的畫作也是耶穌在海上行走的畫面。（作者提供）

這建築本身是六十年代建成，後來由這裡的老闆譚丹哲以其擁有的建築技術及對於文物保存的堅持，以修舊如舊的精神，改造為客棧，這位老闆學經歷非常的特別，以致於幫主晚上推掉了泡湯的行程，一個人留在別院跟老譚聊天聊到半夜。

先說說住宿環境，這舊館的房間是以聖經地名來規劃的，大馬士革、耶路撒冷等等，包括大廳的畫作也是耶穌在海上行走的畫面。進到房間，可以看到全木質結構的房間，木頭房子會有自然釋放的清新空氣，房間內該有的現代化設備也都齊備，電視、空調、吹風機等等都不缺。

衛浴空間的設計也很有味道，備品也是自家品牌，還設計了圖騰，很有品牌的概念！這也讓幫主想起自己在昆明投資的東寺塔下民國小洋樓「書林別院」。這類有歷史感的建築，實在太對幫主的胃口了～

乾濕分離的設計，沒有浴缸，提供熱水壺與即溶式咖啡、茶包等。

晚上室內的燈光不是大亮的照明，感覺算是比較浪漫的形式。放下行李掃瞄完自己的房間，幫主也迫不及待的想去看看其他達人入住的新館，究竟有什麼不同的地方呢？

新館看起來好美啊！後方可以看到蜀山之王的貢嘎雪山，用上了卡斯楠木來結構，大量的傳統工藝手法，中庭的大水池一方面作為造景，另一方面也具備的消防的作用，配合遠山及山嵐，真的美得像是一幅畫！

新館同樣是青磚與木結構的結合。（作者提供）

另一個角度看，新館同樣是青磚與木結構的結合，絕對精準的色調組合，兼容了古意飛簷青瓦，與現代的極簡無印風，毫無違合感的搭配，與一旁的百年天主教堂竟也如此合拍！溜到其他達人的房間來參觀看看：

同樣的木質地＋青磚牆體設計，但是風格上要現代的多，位在二樓大片窗戶可以看到剛剛中庭的大水池，採光與景致都讚！

有趣的是連插座都融入了木頭的設計內，彷彿將插頭插在木頭上的感覺，電燈開關也用老式的上下扣形式，充滿了趣味的小地方。

浴室竟然有浴缸！盥洗區也超大的！開始覺得有點羨慕這個房型了。其實啊，這裡所有的建築、房間都是老譚設計的，通通都很有味道啦！然後就在我住的舊館門口，是一間藏式餐廳，藏佳宴：

這間餐廳的主廚可是央視「天天飲食」節目推薦的藏餐師傅多吉主廚，一群達人在這冰川山腳下的古鎮，品嚐到了道地的美味：

藏餐。（作者提供）

東西真的超級好吃的，只是我們吃得有點急，因為今晚安排了要去泡湯！幫主雖然愛湯成癡，可今晚就不去了，因為前幾天的行程傷了腿，加上特別想跟老譚抬槓，晚上咱們倆就在老譚的書房，燃香泡茶暢聊天下事！

譚大哥的書房

譚大哥的書房，滿滿的書籍，最引人注意的是那一整排的《二十四史》，先別說這年頭還有人讀史了，要知道二十四史記載自黃帝到明崇禎年間，上下四千餘年的歷史，近4000萬字的內容，如果不是很有心真的很難堅持，而譚大哥說他正在讀第三遍！「年輕的時候讀，跟現在讀，歷練跟心境都不同了，同樣的文字與記載的內容，不同年歲讀起來，心得完全不同！」

老譚本身是甘肅人，後來投身海軍，之後前往澳洲開設建築事務所。（作者提供）

真是位奇人，老譚本身是甘肅人，後來投身海軍，之後前往澳洲開設建築事務所，非科班出身，完全無師自通，對於木頭與古工藝的技法很有心得，擅長與房屋對話，才能利用建材的特性打造「活的建築」，我與譚大哥天南地北的聊，話題橫跨歷史、政治、建築、旅行，好不快樂！而此刻房屋微微的搖晃了一陣，我問：咦？地震了？

本沒放在心上，後來一滑手機不得了！宜賓6.0大地震，我與震央僅130公里左右（新聞）！這古道別院基本晃動輕微，老譚自信滿滿對著我說：我建的房子不用擔心，結構穩當！老譚對於建築有特別的領悟與堅持，雖是古式結構，卻同時用上傳統榫卯工藝與現代科學，有信心蓋的是百年建築，這次的地震也驗證了實力。

隔天起了個大早，在古鎮拍照，然後回到新館吃早餐，這裡的環境也是美到爆。

這古鎮內，別院裡，以窗外的景致佐美味早餐，人生至樂不過如此啊！！

早餐相當的豐富而且有在地特色，絕對讓你吃飽飽！今天的行程就要離開古鎮前往樂山大佛，算是終於要離開山區回到大都會區域了，這座別具特色的客棧，帶給我很特殊的感觸，尤其是客棧背後主人對建築的熱情與堅持，加上博學能聊，真的在此地留下了頗深刻的印象，如果你也有機會來到這古鎮旅行，推薦來入住體驗看看。（上海幫幫主/台北）