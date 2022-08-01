下列名單隱含一個規律，請問為何？

唐堯、虞舜、夏啟、商、周、秦、漢、唐、宋、元、明、清、中華民國、中華人民共和國。

提示：不認識方塊字，或能更快找到答案。

答：除了秦、宋、元、明、清等5字外，其他字詞都至少有一個「口」，也就是「台」的下半。

不識方塊字，便不會受字音字義左右，直接從字形下手，也許會更快找到答案。但認識方塊字才能從音義連想。例如「秦」雖然無口，但贏政自命為「始」皇帝。例如「元」雖然無口，但「大哉乾元」就是「始」的意思。在網路字典上，其實「清、中、共」等字的甲骨或金文也都有口。上列名單見下圖，依序左上右下。

（照片：作者孫世倫提供）

自許慎起，幾乎所有文字學家都說「口」像嘴巴。這當然合情合理，因為在造字初期，必然是由最基本、最常見的東西開始。然後才用這些材料，像蓋房子一樣往上蓋。只不過在甲骨文和金文中，「口」極少象徵嘴巴，並總是隨著祭祀文本出現。反正，無論「口」象徵的是表達自己、管飽肚子、口袋容器，或甚至胎盤，它都是方塊字的一個關鍵元件，有如半導體芯片。

了不起的國學家、考古學家張光直先生在回憶四六事件時曾寫道：「病從口入，對不對，我沒意見；但禍從口出，這可是無疑的了。」意思是別「張口就來」。我佩服的台灣清華中文系教授呂正惠先生也告誡我，重點不在於誰先發現了胎盤的引申義，而在如何說服專家學者相信我的假定。這話，我信。

在造字初期，商人的祭祀對象以祖先為主，那到底什麼東西能與祖先產生連結，並在親族間取得共識？答案就在「元，始也。」始的「台」就是胎的「台」，上半的ㄙ象倒巳（子），下半的口象胎盤。所以「家天下」的歷朝歷代，其國姓或國號都有一個口。同理，上圖最後一個字「國」，也就是「或」，象形一件禮器加一件兵器，直白地詮釋了「國之大事，唯祀與戎。」

排名第三的國之大事，應該是管飽肚子，所以秦有「禾」，宋有「木」，明有滋生萬物的「日月」。

「命名」是人生頭一件講究。不論按字輩、按五行或按國族，都是為了求好。而以「口」命名，這個道貫古今的現象，即使不是有意為之，也絕非純屬偶然。估計是從造字初期就已經種下遠因。目前看來是在商代。

「口」象胎盤，以胎盤祭祀祖先的假定，符合字形字義，符合命名講究，也合乎商代統治集團的根本利益。

《史記》記載，帝舜封商代的始祖「契」於「商」地，並賜姓「子」氏。根據張光直先生的《商文明》：「子族是商王朝時期的統治族，雖說並不是所有的子族成員都可成為商王，但他們是統治族，在商王朝中的地位是至尊的。在子族內部有一個王族和一個子族（或稱多子族），商王選自王族，多子族的成員常常擔當商王的王室衛士。子族的部分女性成員（可能來自王族）成為商王的族內配偶，其他氏族的女性成員則可能成為商王的族外配偶。其他氏族的其餘成員，還可以作為商王的下屬，也享有部分統治權。」張先生又說：「商王如同祭祀男性祖先一樣，對他們的母親和女性祖先們也進行祭祀，甲骨文中載有許多她們的名字。」

換句話說裙帶關係，或說胎盤關係，是商王掌握權力的關鍵。假定在崇尚鬼神的商代，子族以本家的胎盤祝祭，向祖先卜問兵戎、田獵、災禍等存亡大事，不僅對內可以鞏固領導中心，對外還能排斥外姓。這麼說來，「供」奉與「共」祖，是「共」字的一體兩面。至少商代是如此。

這個假定符合都出比呂志先生的觀點，也就是平勢隆郎先生所說的「在祭祀上具有重大意義且帶有政權維持效果的『威信財』，是考古學議題之一。」對國人來說，這不難理解。例如「鼎」象徵國家權力；問鼎中原，表示要造反；所以故宮裡的鼎被搬去了台灣。

既然「口」那麼重要，應該會有比文字更具體的東西流傳下來。好比說「且」象男性生殖器，體現於祖宗牌位。那女性生殖器呢？

我的假定是銅鏡。古代禮器之一，造型與胎盤吻合，其鏡背突出的鏡紐，象形臍帶。因此後世才會覺得鏡子可以避邪。

同理，《詩經》上的「殷鑒不遠，在夏后之世。」意思不僅是「以史為鑑，可以知興替」，同時也指出商人因過於迷信，以胎盤助祭，導致最終敗亡。

也許有人和我一樣，第一次看到銅鏡的照片會覺得奇怪。這怎麼會是鏡子？後來才曉得照片展示的是鏡背，因為鏡面沒什麼好看。可我還是不解為什麼要自找麻煩，裝盆水不就好了？在古代，銅原料應該不易取得，加上製造費工，保養費勁，還怕摔怕碰，免得鏡中人扭曲變形。等我後來看到「監」字的金文（象形一個人低頭看著水盆。下圖左上），知道了監就是鑒，我更加不解要銅鏡幹嘛？等又過了很久，才想起小時候姑姑讓我背的「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」。攬鏡自照這檔子事，小伙子就是不懂。

中國最早有紋飾的銅鏡，出土於青海省海南藏族自治州的尕馬台墓地，發現於墓主的骨架胸前。其直徑9公分，厚約0.25。出土前鏡紐已損壞，鏡緣兩個小孔應是為了懸掛。見下圖左中。年代距今約3600至4000年，是比商代更早的文物。從圖錄上看，古銅鏡這樣打孔的很少，多是從鏡紐橫穿一孔。

（照片：作者孫世倫提供）

白居易有一首《對酒》是這麼寫的：「漫把參同契，難燒伏火砂。有時成白首，無處問黃芽。幻世如泡影，浮生抵眼花。唯將綠醅酒，且替紫河車。」參同契、伏火與黃芽都是煉丹術語，反應道家求長生不老的思想。「紫河車」也就是人的胎盤。可見最晚自唐代，國人就知道胎盤與延年益壽有關。金文的「壽」見上圖左下。同理，做為古代常見的陪葬品，銅鏡之所以入列，不單是因為光明及理容的含意。補一句題外話，紫河車的「車」得用客家話或閩南話發音，這首詩才押得上韻。不然老是談古文的字形與字義，冷落了字音。

有青銅器銘文顯示，周天子分封諸侯，除了領地及人力，還有許多禮物。據《三國志》記載，魏王於景初二年（西元238年）賞賜了一批禮物給日本邪馬台國女王卑彌呼。禮品名單包含銅鏡百枚（見上圖右。照片來源：大阪府立彌生文化博物館的維基網頁）。從照片上女王的姿勢推想，她高舉的不是梳妝用的日常用品，而是與神靈溝通的禮器。魏王之所以會多多益善地送出銅鏡，意在透過胎盤展示王室血統。

因此有規矩紋、乳丁紋、禽獸紋或雲雷紋，也就是銅鏡不光滑的那一面才是正面，因為它們是禮器。而照片上舉銅鏡的方式也不對，應將象徵臍帶的鏡紐朝天，表示與祖先連結。這一點可以由上圖的「共」字證明。

東亞出土的銅鏡很多，不僅在收藏界獨樹一格，學界也有很多探討。所幸在這個網路時代，即使非科班如我，只要抓對關鍵字，便有機會獲得，並運用前輩們皓首窮經也不易掌握的資料。

據國外漢學界研究，東亞古銅鏡有一類「TVL鏡」，因其飾紋如3個大寫字母而得名。這些研究多半從天圓地方、對應左右前後的青龍、白虎、朱雀、玄武，或是中州、九州等角度進行分析。我必須說，他們沒抓到關鍵字。

中國考古界稱TVL紋為「規矩紋」，因為T象丁字尺，L象角尺，V象圓規，是古代的重大發明。如果從「規矩」與「胎盤」的角度切入，便能連想到神話裡的女媧與伏羲，他倆多半是以交尾的姿勢一同出現。見下圖。女媧在左，舉著規；伏羲在右，拿著矩。進一步還能連想到左右對稱的「后」與「司」，因為「口」象胎盤，義同交尾。

（照片：作者孫世倫提供）

說到文物有靈，文字有靈，這個胎盤假定還讓我發現了另一件神妙的事。很多人聽過故宮博物院南遷的故事。為了抗戰與國共內戰，60萬件老古董從北京裝車，經上海、南京、重慶，再回到南京，然後台中、台北，居然能夠完好無缺，一路無恙！不禁讓人由衷感佩那些護送國寶，殫思竭慮，甚至付出生命的各路英雌好漢。

下圖中央是甲骨文的「古」，其餘按左上右下，依序為括弧內的「莊尚嚴」、「申若」俠，以及申、「因」、「喆」、「靈」，正是伴隨故宮南遷的「老故宮」們其中一家人的姓名。莊父、莊母及4位兄弟。6個大名要不有口，要不有申（神），要不有若（巫）！還有比這更神妙的事嗎？

（照片：作者孫世倫提供）

您別說，這個胎盤假定也許還有點意思！不然，誰能告訴我為什麼，絕大多數的甲骨文出土於盤庚遷殷的殷？又為什麼開天闢地的人，名叫盤古？若不是因為胎盤，是什麼呢？