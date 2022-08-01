日本前防衛大臣、現任眾議員石破茂（左三）30日上午率日本議員訪問團，在無任所大使林佳龍（右三）等人陪同下，前往五指山國軍示範公墓特勳區弔唁前總統李登輝，表達真誠的追思。（李登輝基金會提供）

國戰會論壇》石破茂：「台灣有事之說」只是一種安慰劑（黃惠華）

日本前防衛大臣石破茂率領的「思考日本安全保障議員之會」日前訪問台灣，對於近來台日安全最常被提及的「台灣有事等於日本有事」說法，石破茂坦言，「所謂有事如何認定，必須有更詳細的論述，也應該有正式的法律或條約來應對。台日安全合作不能只停留在同理心層次，更需要擬定具體政策。雖然與台灣交流頻密，但過去對台灣防衛與指揮體系等實際情況並不太了解」。

從石破茂的談話反映出台日之間缺乏正式外交關係，更沒有安全合作機制的現實。

日本議員蹭後安倍時代熱度

近一年來，安倍晉三「台灣有事」之說不斷反覆在媒體渲染，根據2022年3月台灣民意基金會民調顯示，43.7%的台灣民眾相信日本能夠保護台灣，代表在台灣人民心中日本可以幫忙紓解台海衝突壓力。在日本，根據2022年6月《日本經濟新聞》民調顯示，有九成一民眾認為，日本應針對中國造成的「台灣有事」做準備。顯示兩國人民都認為在面對台海衝突時候，台灣能夠獲得日本的協助。

面對民意的趨勢，原本親中、反安倍的石破茂必須搭上友台順風車，見風轉舵，因為友台等於有票，是民之所向。根據2022年3月日本台灣交流協會台北事務所民調結果顯示，約有60%台灣民眾最喜歡的國家是日本。安倍不幸意外身亡後，根據7月19日台灣民意基金會民調結果，「近72%台灣民眾對安倍晉三中彈身亡感到難過」，這次突發事件激發台灣民眾對於安倍遇害身亡的「同情心」。

石破茂此行會晤總統蔡英文、副總統賴清德與台灣政要、政黨人物、智庫、弔唁李登輝等，訪台行前及結束後大開國際記者會，誓言繼承安倍遺志，宣揚台灣有事之說，大秀台日友好關係，曝光量大增吸引眾人目光，即便在後安倍時代，台灣問題依然是自民黨最大的賣點，因為打台灣牌有民意基礎。

雖然「台灣有事」之說有一定的民意支持度，卻未能反映在兩國官方合作之上，石破茂表示，「日本不像美國對台灣有《台灣關係法》、「六項保證」，在沒有安全同盟、邦交等前提下，只能盡力活用非官方管道。「台灣有事」可以說是餅畫得相當大，只能說是一種「安慰劑」，面對台海衝突問題，台灣還是得自立自強。

畫大餅前，應該先學會作餅的能力，雖然兩國關係往來礙於一中政策、法律、政策，合作空間有限，並非完全沒有機會，建議先從建立網路安全合作機制做起，畢竟台灣是一個科技強國，不需要美日同盟保護，台灣有一套網路防禦系統，之前台美曾舉行過大規模網路攻防演練，未來可以擴大邀請日本一起加入。

日本拿台灣 當作報復中國的工具

台灣問題經常被日本拿來當作反制中國大陸的工具，尤其是台灣有事就是日本有事，成為日本政府的宣傳工具，例如2022年防衛白皮書上，大幅增加台灣問題內容，呼應了安倍「台灣有事」之說，炒熱台海危機感，迫使中國大陸不得不做出反應。

在這次訪台記者會上，石破茂不忘宣示日本釣魚台列嶼主權強調，「釣魚台是日本固有領土，一旦被侵犯，不會有台灣、日本共同應對問題。釣魚台是日本固有領土，若釣魚台領海、經濟海域，被外國軍機、船艦侵犯，這等同於侵犯日本主權。日本是獨立自主國家、要獨自應對，有關於防衛釣魚台安全，不會有台灣、日本共同應對的問題，日本是主權獨立國家，對固有領土防衛、守護，是日本單獨責任」。

由於中國大陸、台灣都聲稱擁有釣魚台列嶼主權，石破茂在媒體上大肆宣示釣魚台主權屬於日本，一方面反擊中俄在釣魚台周邊海域挑釁聯合行動，讓中國難堪，同時讓台灣面對日本捍衛釣魚台主權上失去的發言權的機會。

這次日本議員一行訪台結果，不等同於日本官方對台政策與立場的改變，未來台日政策還是得由岸田內閣說了算，即便這次訪台行程成功吸引國內外媒體的目光，不等同於能夠實質提升台日關係，尤其在釣魚台列嶼問題上，台灣反被吃了豆腐，啞巴吃黃連，有苦說不出。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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