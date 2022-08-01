現在台灣最夯的國際新聞就是，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞太之旅，到底要不要突然造訪台灣？

熟悉戰略與國際關係者都知道「軍事是外交的延伸」的意涵。中共外交部與解放軍，一前一後、文攻武嚇，不斷地對美國提出嚴重的警告。只要裴洛西膽敢到台灣訪問，觸碰「一中原則」，後果將由美方自行負責。想必從裴洛西有意訪台開始，中共就已經運用各種情報蒐集手段，對她訪問亞洲國家的行程嚴密緊盯動向，中國外交部全體內外、上下，不管是從駐華使節、友華眾議員管道、甚至出訪時所搭專機編號與識別器等等進行蒐集，以緊迫盯人方式掌握其動態，看似真的要給裴洛西迎頭痛擊。

國內媒體近期指稱，共軍分在北、東、南、當面地區接連舉行軍事演習，劍指裴洛西。7月30日在解放軍建軍95周年之際，各地解放軍陸續傳出「備戰」二字，引發國際聯想。

依據其公布將訪問新加坡、馬來西亞、南韓與日本，台灣則暫時不在行程中。然7月31日依法媒揭露稱，裴洛西預計8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣，在台北會見蔡英文總統。這種令人聳動的聯想，也引起國際高度關注。

首先，依媒體報導，共軍近期於福建平潭、東海、南海等地實施共5場軍事演習，其中平潭僅距台灣新竹125公里，示警意味濃厚。不過，經查詢，這些都屬於年度例行性的軍事演習。就算有專業人士宣稱不是，持平而論這些軍事演習均無法撼動台美關係，以及嚇阻台灣。畢竟不會比「1996年台灣海峽飛彈危機」劃設台灣東北與西南禁航區來得震撼。但以空中兵力來的應處，可以不升高台灣民眾的反感，可立即的進行威懾性，達到軍事與外交的組合拳。

其次，從近年的觀察發現，中共外交部對於美國官方高層訪台，言語的威懾力度與解放軍空中兵力快速的部署及武力展示，效果並不差，包括：美方在2020年8月10日美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，共機跨越海峽中線後，中共外交部與解放軍採取高壓威懾，使得美方原訂美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月5日取消訪問台灣；2021年1月13日美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）也取消訪台；今年4月7日裴洛西以新冠狀病毒確診取消。

解放軍運用空中兵力快速部署與反應，對外國訪問團是有立即與實質的影響力。依1年多來觀察，如果國外訪問團前一天、當天、甚至次日訪問團拜會我領導人，均有共機進入我防空識別區之台灣國際空域，對我形成「擾台」。外國訪問團官方層級愈高，共機數量愈多、共機跨越海峽中線機率愈高。曾發現有些國外訪問團在抵台前夕，根據廣播，共機正逢進入我防空識別區的台灣西南國際空域。可見，共軍對於外國訪問團的班機動態，均有所掌握。

最後，從近十年共軍威懾性兵力展現嚇阻美台舉措，發現各類型有：艦船編隊部署海上，屬於持久、連續性威懾；陸軍兩棲部隊或海軍陸戰隊，集結或跨海航渡，費時困難度高，威懾有限；機降空降，破壞性人數少，威脅性不高；火箭軍短程中程彈道飛彈，畫設禁航區，威脅與破壞性劇增，亦造成台灣民眾恐慌，已暫不使用；大陸沿海設禁航區，其軍事訓練均屬於年度例行性，近岸防禦作為，對外國訪問團威懾性不高。

而先前美媒指稱裴洛西抵台訪問，美方將派遣航母打擊群與艦載戰機對其專機執行護航。然依據近年共軍派遣空中兵力，在台灣西南至東南一帶國際空域曾多次模擬打擊美軍航母打擊群之經驗，此舉將提升共軍警戒，呈現反應外國訪問團抵台與應對美方航母打擊群兵力展示軍力模式兩個對抗模組，台美相關當局應該謹言慎行。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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