自2017年開始推動的新南向政策，經貿往來已有突破性的進展。財經部會的統計顯示，2021年出口東協與新南向國家的金額，分別高達700億、850億美元，雙雙創下歷年新高，同一時間裡，台商對新南向國家新增的投資金額，一舉衝破50億美元大關，直逼對大陸投資金額。印太地區為當前全球經濟聚焦點，台資企業能於國際財團環伺下有此成績，實屬不易，惟疫情緩和以來，產業型態與經濟架構均變化劇烈，想要持續脫穎而出挑戰甚大，同樣不容小覷。

由政府主導的南向政策並非首度提出，李登輝與陳水扁兩位總統主政時期，均有過類似的主張，這次捲土重來，能取得不錯成績，很重要的原因之一是，國際情勢出現了有利的變化，而非政策找到了新的突破口。具體的說，若非中美貿易戰纏鬥多年，廠商洞悉情勢調整布局，台資企業會否大舉南進，恐還在未定之天。

由於貿易戰火仍然在延燒，不論全面禁止新疆產品的進口，或是限制領取補助企業赴大陸投資的晶片法案，美國方面一再的出招，相信台商會把新南向據點備援生產基地的定位，重新調整並予以提升，貿易投資往來數據也將持續上升。

一旦愈來愈多台商在新南向市場落戶生根，問題也就接踵而來。坦言之，在大陸投資，台商可以擁有充足的優惠待遇，語言相通更是難以取代的優勢，而在新南向市場布局，卻是一個全新的開始，每一個國家的文化、語言、法規、稅制，乃至市場准入的條件，均不相同，經營難度遠勝大陸，加上雙邊並無正式的外交關係，糾紛調處的問題更顯棘手。

因此，當企業因為實際貿易條件考量，或配合品牌廠的要求，將南向列為投資的選項時，必須步步為營，也提供以下幾點觀察做為參考：

首先，台商要調整好心態，不要將東協視為高污染產業的新投資去處，各國對ESG的重視均顯著提升。長久以來，台商落實ESG的壓力，多來自品牌廠的施壓，例如生產基地的基礎電力使用綠電比重，設定須達10％～15％等，並做為下單數量多寡的參考指標之一，而新的壓力來源可能出現在被投資國，東協各國均主動提出能源轉型構想，以台商投資重鎮越南為例，2030年再生能源發電占比為32％，馬來西亞、印尼設定具體目標的時間更早，2025年時，分別要求占比達31％與23％。

這些目標要達成，除各國主動從事綠能基礎建設，當然也會設定責任目標並攤派給外資，近來傳出的消息說，已有被投資地要求業者設廠時，必須同步建置太陽能板等發電設施，企業對此一趨勢必須有所掌握。

其次是以關稅為主的稅率變動，對實際經營產生的影響。如前述說明，推動這一波台商跑到東協投資主要原因，為中美貿易戰提高關稅的效應，而今年起正式實施的RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），也是以推動零關稅為主要號召。

但前者受到美國是否為抑制通膨，取消中國產品301關稅的影響甚大，後者更要提防跨國企業透過零關稅的優勢，產品可於區域內任何國家進行銷售的強大競爭。即有汽車業者大張旗鼓到某國設廠，因產品不敵泰國豐田產製的汽車，只能被迫轉型，大筆硬體投資付諸流水即為一例。

來自勞動力的問題也是南向業者須留意的另一面向。台商投資的重鎮越南，自因應疫情的「三就地政策」結束後，南越的工廠即常態性的出現缺工問題，即使找的到工人，工資水位也是愈墊愈高，當經濟穩定成長以來，東協各國政府均把提高最低工資水準，當作重要的政策，今年以來尤其明顯，如印尼元月起提高了最低工資，寮國與柬埔寨、馬來西亞馬上陸續跟進，越南也宣布7月開始調整，菲律賓提高的時點則落在2023年。

對於勞力密集型的企業來說，此部分成本的提升，進行南向投資時難以避免，企業只能持續的提升產品品質，或於部分生產流程導入自動化設備，做為因應的方法。

最後一點，也是最重要的一點，呼籲企業決定前進南向布局時，不要有打帶跑的心態，要做好彼此共榮共存的長期準備，唯有如此，才能培養出願意蹲點發展的管理幹部，也才能爭取到當地政府認同，在行政手段或投資條件上給予更多的便利，台商才有機會藉由這一波的投資，壯大成為跨國際的企業集團。