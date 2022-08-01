明末清初，著名學者顧祖禹以畢生心血撰寫《讀史方輿紀要》，他參考數百部史籍，計算發生在中國的大小戰役，從黃帝蚩尤之戰到明代土木堡之變、倭寇入侵，共計6192次。若再加上日後白蓮教起義、太平天國之亂、甲午戰爭、對日抗戰、國共內戰……，次數恐怕在7000次以上。如此算來，中國平均每年發生1.4次大小戰役，說中國的歷史其實就是一部戰爭史的組合，實不為過。

人類早年科技落後，軍事力量難以突破地理環境的限制，因而國界多半由高山大川所形成，例如中俄邊界的烏蘇里江，區隔中印的青康藏高原。此外，中國這片廣袤的領土遍布峻嶺崇山、名川巨泊，這些天險理應形成自然國界。2016年以前，中共將中國劃分為七大軍區，軍區的設定基本上就參考了天險。換言之，若軍隊戰力受限於地理環境，中國理應形成七個國家。可是，中國自秦始皇以後歷朝歷代都在追逐「統一」的政權；如此看來，中國豈不是一個好戰的民族？

著名歷史學家黃仁宇，在其著作《赫遜河畔談中國歷史》探討了這個問題。大體而言，正由於中國領土廣袤、地勢險峻，所以容易形成大旱或洪水。再據學者姚善友從《圖書集成》與其他資料統計，中國在民國以前的2270年期間，見諸官方報告的旱災有1392次，水災1621次，這還不包含蟲災。而每逢災荒，鄰近國家若不願意接濟，人民為了生存就會發生戰事。又由於中國的天災過於頻繁，所以「治災」始終是各王朝穩定統治的基礎。

如何治災？方法有許多，然而重中之重在於各地區的相互配合。例如共同疏導治水，而不是各自築堤，相互妨礙彼此的安全。又例如饑荒時統一調度與分配糧食。不管如何，與其存在許多小國，各自為了爭水爭糧導致戰火頻傳，不如形成一個大一統的強勢政權，因為中央政府統一控制的資源越多，賑災卹鄰便更有效，那才是天下蒼生之福。

地勢險峻的中國天災頻傳，因而單單是為了治災、照顧蒼生，就趨向於「打出一個」統一的王朝。

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※