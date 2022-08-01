｢來來來，來台大；去去去，去美國｣，這是當年一般年輕學子的人生目標，而今，還是嗎？

民進黨全黨護一人，就為了一個｢小英男孩｣林智堅，把全國資源包括台大的聲譽全賠了進去。難道蔡英文、陳明通、林智堅還要繼續將台大毀了不成？

同樣是自己學生論文的指導老師、國安局長、台大教授的陳明通向權力中心靠攏，昧著良心偏袒問題重重的｢天之驕子｣，天下人皆看在眼裡亦無動於衷。陳明通以往天天經過台大校門口的｢傅園｣、每天上下課聆聽｢鐘聲21響｣，難道心中不覺慚愧？

｢傅園｣是台大前校長傅斯年的墓園，｢傅鐘｣則是為紀念傅斯年所云「一天只有21小時，剩下3小時是用來沉思的」而敲。傅斯年接掌台大校務，致力改革師資，杜絕任何人情、門路，舉凡不符學術水準，濫竽充數的教職員全部驅逐出校門，也奠立起台大｢正是非、堅持學術倫理｣的百年基業，台大歷屆畢業生也以台大人為榮，社會人士亦對台大生另眼相看；如今，幾粒老鼠屎壞了一鍋粥，陳明通、林智堅師生公然破壞台大體制、聲譽，｢台大畢業｣的招牌也為之蒙塵，不再為人相信，令全體台大人情何以堪？

民進黨重要？選舉重要？台大的清譽重要？還是領導人的意識形態重要？蔡英文、陳明通、林智堅都應該想清楚，歷史會怎樣寫下這一段政治強壓學術的不堪過程。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※