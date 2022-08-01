蔡英文近期迎賓不斷，不少人開始懷疑這些外賓訪台的真正目的，另外是誰在背後邀請這一批批人？而背後推手到底想達到何種目的？

日本國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」近日訪台後旋即召開記者會。日前防衛大臣石破茂眾議員卻在記者會中稱，說釣魚台是「日本固有領土」，防衛「尖閣群島」不會有「台日共同合作」概念，防衛自身領土是「日本單獨的責任」。釣魚台歷年皆為中日間之刺痛點，石破茂沒有入鄉隨俗，不理主人蔡英文面子、當面直言主權問題，與蔡英文在去年雙十節時所強調的「堅持主權不容侵犯併吞」相違背。所有人發現蔡英文的所謂「堅持主權」原來是針對大陸，並不是對外。如果外賓是由民進黨力邀下訪台，如此民進黨就是自貶台灣身價以奉迎「外國友人」的最佳例子。

日本國會議員只是其中一例了，美前防長艾斯培早前訪台時在台北對記者說：「我認為台灣需要延長和加強徵兵。這意味著讓年輕的台灣男孩和女孩在他們國家的軍隊中服役至少一年，如果不是更長的話。」他提出了台灣可以通過五種方式成為「威懾大陸的刺蝟」。艾斯培訪台對台灣內政指點江山，盲從附和者不計其數，蔡英文似是唯唯諾諾，不知還以為艾斯培是台灣「國師」，如此「接待」外賓，如此妄自菲薄，對台灣在世界上的價值和威望有何裨益？

更甚者，六月份訪台的斯洛伐克聯合訪問團前往立法院院議場參訪時，一群人就在發言台前當著朝野立委的面，作勢打架並拍照留念。作為「民主陣營」一員的台灣，其議會文化最為突出之處竟是國會議員在相互搏擊之時，是出自有心暗笑，還是內心欽佩，還用解釋？

裴洛西故弄玄虛訪台，對其行程三緘其口，為的不就是滿足其政客私心，助其轉移拜登對美國經濟的無力、助其鞏固議長之名聲，與「挺台」無關。如果裴洛西明知大陸嚴陣以待還一意孤行故犯紅線，更是愚不可及。大陸外交、國防部等多次明言警告，衝擊本可控可避，仍要冒險訪台，貽害於台灣人，誰之過也？不就是裴洛西一人之私慾。

若裴洛西企圖「暗渡陳倉」，鬼祟突訪台灣更顯美國和民進黨之色厲膽薄、無略和偏執。台灣既不是阿富汗、伊拉克、利比亞阽危之域，行程何需安排得鬼鬼祟祟。美眾議院近年通過多條涉疆、涉港法案，條條充滿美國對華偏見和奸偽造飾。作為議長現時最應是脫下有色眼鏡，造訪新疆和香港。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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