美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平於7月28日進行視訊會議,會中拜登重申,美方對台政策不變,強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定;而據路透社報導,習近平在通話中警告不要在台灣議題上玩火,中國大陸新華社則引述習近平告訴拜登說「玩火必自焚」。

台灣夾在美中之間,一定要正確認知雙方政策,明瞭自己所處的外在環境,才能發揮大智慧,做出最有利於自己生存發展的決策,絕對不能坐井觀天或是意識形態作祟,甚至刻意誤解美國的台海政策,那將會毀滅自己的生命財產與未來發展。

多年來美國一直維持「一個中國政策」(One China Policy),對中國大陸,根據美中三個公報來界定彼此關係,包括1972年「上海公報」、1979年的「建交公報」與1982年的「八一七公報」。對台灣,則是以1979年通過的「台灣關係法」(TRA)以及六項保證(the Six Assurances)來維繫與台灣之間關係。

同時希望兩岸和平解決爭議(expect cross-Strait differences to be resolved by peaceful means)、反對台海任一方片面改變現狀(oppose any unilateral changes to the status quo from either side)、不支持「台灣獨立」(do not support Taiwan independence)。

所謂的不支持「台灣獨立」,就是一旦台灣主動宣布獨立,所有後果必須由台灣獨自承擔,美國不會動用任何力量來支持。這也就是為什麼民主進步黨在1991年通過「台獨黨綱」、1999年發表「台灣前途決議文」,2007年提出「正常國家決議文」,期間也在2000至2008年以及2016年迄今執政,在缺乏美國支持下,台獨一直無法實現的原因。

現在執政的民進黨非常瞭解美國「不支持台灣獨立」政策,同時更「反對台海任一方片面改變現狀」,而台獨就是改變現狀,所以用打擦邊球以及切香腸的模式來推動,例如「中華民國到台灣、中華民國在台灣、中華民國是台灣」,或是「台灣是個主權獨立的國家,現在名字叫中華民國」等,這其實並不符合民進黨要建立「台灣共和國」的台獨黨綱內容!

在缺乏美國支持,再加上中國大陸強力反對,不惜動用武力以維護國家主權與領土完整的狀況下,「台灣獨立」絕對無法實現,民進黨這些擦邊球或是切香腸的方式,只會造成兩岸關係緊張。事實證明,2016年5月民進黨執政後,由於不承認「九二共識」,被中國大陸認為是破壞兩岸互信基礎,導致台灣喪失7個邦交國,同時也無法參加「世界衛生大會」(WHA)、「國際民航組織」(ICAO)與「國際刑警組織」(Interpol)所舉辦的活動。尤有甚者,中國大陸經常派遣機艦在台灣附近海域通過,使得《經濟學人》雜誌在2021年5月評論台灣是「地球上最危險的地方」(The most dangerous place on earth)。

民進黨台獨黨綱要將國號從中華民國變更為「台灣共和國」,不但違憲,更是改變現狀,絕對得不到美國支持,只會使兩岸走向戰爭,根本是個不切實際且對台灣未來發展極為危險的意識形態。同時美國也絕不會因任何原因,包括台獨在內,而與中國大陸來場全球毀滅性的核子大戰,由最近拜登與習近平多次視訊會議就可以看出美國希望用談判方式解決彼此爭議。

在正確認知美國的台海政策後,奉勸民進黨放棄台獨黨綱,務實根據台灣所處的外在現實環境,制定最符合台灣生存發展之路。目前最佳的因應方式就是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律來處理兩岸事務,主張「一個中國」——中華民國:目前分為「台灣地區」與「大陸地區」,而修憲與制定相關法律是要「因應國家未來統一前之需要」。

這些現行的憲法與法律規範不但能維持兩岸關係和平發展,同時符合美國的台海政策,維繫美中台三方穩定關係,避免戰爭,希望民進黨以台灣蒼生為念,莫因意識形態使台灣陷入台獨戰爭的深淵!

(作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※