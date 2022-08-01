針對內科交通打結，黃珊珊選擇推給前朝：「馬英九和郝龍斌市府執政16年，讓輕工業區開放商辦進駐，但沒有同步交通配套」、「馬市府開放企業總部進駐，整個園區原規劃僅6萬工作人數，突然增加到15萬人，請問如何不塞車？」

在野本應聯手監督執政者，黃珊珊卻要開這個「馬維拉」戰場，把卸任16年的馬英九拉出來救援。既然如此，不妨回到過去，看看當年的黃珊珊怎麼主張。

根據2002年的台北市議員競選公報，黃珊珊的政見包括：「鬆綁內湖科技園區產業不當限制，改善交通動線。」；2006年競選公報，黃珊珊承諾：「放寬內湖科技園區周邊區域之容積率」、「全面改善內科周圍交通機能」；2010年：「督促捷運汐止民生線進度，帶動灣仔及東湖地區發展」、「全面改善內科周圍交通機能」；2014年：「捷運汐止民生線已完成雙北聯席會議，督促103年底報行政院核定，104年於台北市內路段正式動工。」，最後是2018年：「督促民生汐止線及環狀線東環段完成環評及路線核定。」

可以看出，黃珊珊對馬英九的推諉，其實一巴掌一巴掌，都打在自己臉上。從頭到尾黃珊珊對內科的態度都是「鬆綁、放寬」，大幅鼓勵進駐，什麼時候擔心過「內科人太多」？而且她每一年的政見都有改善交通的主張，從來沒有說過「內湖交通沒救了」、「擠15萬人不可能不塞」。

再加上，從2010年開始，黃珊珊就是民生汐止線的堅定推動者，但柯文哲對民汐線的態度卻是「等我有空」。所以民眾很自然就會質疑民眾黨：是當年的黃珊珊不對，還是現在的柯文哲錯了？

當然，議員不是預言家，要說20年來的政見都不會有錯，也未免苛責；但黃珊珊不應該「嚴以律馬，寬以待己」，明明當年的自己立場跟馬市府、郝市府差不多，現在卻講得好像「只有自己有遠見」。

內湖的交通打結，說到底是中央刁難的問題；基隆路廊反反覆覆，松山機場遷建搖擺不定，前瞻計畫更把大台北說成「穿著錦衣跟窮人搶錢」，完全不給軌道建設預算，這也才導致了台北的「停滯太久」。

陳時中說他當選要「8年完成捷運路網」，潛台詞是只有他當選，民進黨的中央才會幫台北，如果是別人當選，那民進黨就要扯台北後腿。黃珊珊應該是點出民進黨用中央執政資源綁架台北市民，怎麼會反去拖馬英九救援？這個政治判斷有問題。

2022年的九合一選舉，除了選票上的候選人，也是一段決定「在野共主」的過程。選民會觀察，國民黨與民眾黨、朱立倫與柯文哲、蔣萬安與黃珊珊之間，誰對民進黨更有辦法───誰是台灣民主制衡的希望。

制衡民進黨，才應該是藍白之間的競爭標準。柯文哲要陳時中提政見，的確打到痛處，民眾黨應該要在這個基調上繼續前進。畢竟民眾黨好，國民黨會更好，藍白良性競爭，選民才會有最好的選項。

（作者為政治幕僚）

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