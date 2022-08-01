美國眾議院議長裴洛西可能以「非官方身分」訪問台灣，大陸強烈反對，軍方已連續發布至少6起軍演訊息，演習地點包括南海、台海、東海，美國航空母艦戰鬥群「雷根號」離開新加坡後往北航行，似在回應中方的威脅，我國防部亦表示，國軍已完備各項應變方案與作戰計畫。專家解讀，裴洛西專機一旦進入我空域，若有共機阻擾，我戰機已做好驅離準備。美國學者稱此為「第四次台海危機」。

勿踩踏美中關係護欄

表面看來，台海衝突一觸即發，美中內部各有民粹問題，雙方都沒有示弱的空間，如同博弈理論中的「膽小鬼賽局」：兩輛車相向加速而行，誰先轉向誰就是膽小鬼，對撞慘劇迫在眼前。不過，仔細觀察，大陸媒體揭露的解放軍軍演，範圍其實都很小，其中平潭距新竹125公里，較具示警意味，但畢竟不比「1996年台海危機」畫設台灣東北與西南禁航區來得震撼。尤其這些演習都屬於年度例行性軍事活動，項目也屬於一般性的操演。

更重要的背景因素在7月28日舉行的拜習第5次會談，裴洛西訪台與美中關係是這次會談的重點，綜合美中雙方發布的新聞簡報與媒體透露的訊息，兩人雖然激烈交鋒，習近平還告訴拜登，台灣問題「民意不可違，玩火必自焚」，話說得極重，但兩人都認為溝通與合作非常重要，也都同意進行面對面的會談，今年11月印尼峇里島舉行的G20峰會是很好的時間點。中美關係應會進入一段「合作」上升、「競爭」下降、「對抗」受控的穩健改善期。

在拜習會談創造的和解氣氛下，美國出現許多勸阻裴洛西訪台的主張，其中以中國問題專家葛來儀及庫伯在《紐約時報》發表的聯名文章最具代表性。他們主張裴洛西應延後訪台，以避免立即性的衝突，並應致力於塑造嚇阻中國對台動武、維護台海和平的跨黨派共識，可批准更多軍售，強化台灣自衛能力；同時應向北京傳達美國恪守一中政策，不支持台獨的立場。

葛來儀與庫伯的建議看似書生之見，沒有勇氣和強權對抗，只能犬儒式提出長期策略。不過，放在拜習會談建立的共識看來，避開「膽小鬼賽局」才是智慧的選擇。拜登和習近平5度透過視訊或電話進行長時間會談，期間國安、外交、軍事、經貿部門主管更是頻頻會晤，雙方漸漸建立起「護欄」關係。換言之，雙方可望降低立即性的衝突，轉而進行長期性的體制競爭。

強化台灣競爭力優先

對台灣而言，當美中趨向避免衝突、擴大合作，中共亦明確宣示和平統一方針，立即性的「武統」危機應可避免，那麼，就應該擷取葛來儀與庫伯的智慧，避免和大陸短期對抗，並強化長期競爭力，擴大朝野對外關係的共識，讓經濟更繁榮、人民生活素質更高，同時爭取有效的軍購，強化國防自衛能力。

就強化長期競爭力而言，兩點非常重要。一是處理「一中」問題，大陸堅持「一中原則」，美國主張「一中政策」，兩者有異有同：都承認「一中」，但對「一中」內涵各有詮釋。民進黨黨章主張「台獨」，執政6年來以「抗中」為施政主軸，兩岸關係因而惡化。如何回應拜習獲得的「一中」之同，避免踏壞美中關係護欄，這是蔡總統需要面對的問題。

二是兩岸經貿關係緊密，今年上半年，台灣對大陸貿易順差高達517.8億美元，大陸市場對台灣事關生死，不能再讓兩岸關係惡化下去。這兩點若不能妥善處理，台灣談不上長期競爭力。

蔡總統希望打破政黨輪替魔咒，讓民進黨2024繼續執政，就更應該以強化長期競爭力為優先。外交部門透露，駐美代表處曾撤回對裴洛西的邀訪，那麼，蔡總統何妨公開婉謝裴洛西來訪，以此展現共同維護中美關係護欄的善意，作為調整兩岸關係，強化台灣長期競爭力的開始。