上半年勞動基金大虧損，行政院長蘇貞昌是該在臉書上發文告訴勞工們：注意，政府剛幫你虧了一屁股！

勞動基金上半年操作成果最新績效出爐，到6月底為止，基金規模5.4兆元，虧損幅度擴大到4400多億，未年化報酬率為負8.69%，是史上排名第2慘烈的績效，其中包括新舊制的勞退基金及涉及勞保年金的勞保基金，平均每個勞工虧損的金額雖有不同，但大抵上在2萬元上下。

或謂：勞動基金賺賠干閣揆何事？他既非制度建立者，更非操盤手，而這次勞動基金大虧損，亦起因於全球金融市場持續下跌，就某個角度而言，是非戰之罪。

其實，就是怪蘇貞昌當年的「丑表功」，2019年勞動基金首季大賺2100多億元，蘇貞昌忙著一大早就透過官方line群組發出一張「長輩圖」向大家「報喜」，圖中是蘇貞昌開懷大笑的照片，然後一個斗大的「注意」字，再寫「政府剛剛幫你賺了1萬元」！

按理勞動基金有賺有賠，但無論賺賠多寡，影響因素眾多，從操盤手的品質、全球市場走勢、台股行情變化、利率升降走勢等，都可能是因素之一，但不會有人把行政院長列為影響因素。

但既然蘇貞昌在基金大賺時要出來「割韭菜」、丑表功，提醒全民說這是政府的功勞、是「政府幫你賺了1萬元」，那虧損時，是不是也該「依往例」出來扛責任，告訴大家「政府幫你虧了多少錢」？總沒道理說賺錢時是政府的功勞，賠錢就與政府無關吧？

看看蘇院長何時出面告訴大家，這半年政府替大家虧了多少錢吧！