受到國際能源及原物料價格上漲，加上美國急遽升息，各國貨幣貶勢不止，世界幾個貿易大國紛紛出現貿易逆差。日本上半年進出口雖締造歷史新高，但逆差達7.9兆日圓，寫下1979年以來最難堪表現。同為亞洲出口大國的韓國，上半年貿易逆差103億美元，亦創下有史以來同期間的最高紀錄。全球主要出口重鎮德國，5月也出現30年來首次貿易逆差，預計下半年情況還會持續惡化。甚至外資寵兒越南，5月同樣出現17億美元貿易逆差。

台灣經濟 緊靠大陸

這樣的現象，實屬罕見。特別是這些高度依賴出口的國家，一下子從順差國轉為逆差國，更是相當不尋常。背後不外兩大因素。一是俄烏戰火持續延燒，導致各國進口物價不斷攀升，連帶也拉高整體進口規模。另一是美國聯準會為壓抑通膨，加速升息步調推升美元，造成普遍以美元計價的能源與原物料商品進口成本大增，無形中助推進口。不管是地緣政治或貨幣因素，都不是能夠立即解決的問題。

貿易收支帳「順轉逆」，不只是數據的變化，更會對經濟成長帶來不利影響。出口導向的國家一旦失去出口創匯的成長動能，傷害極大。以韓國為例，近30年來兩次經濟重大衰退：1997年亞洲金融風暴與2008年金融海嘯，1997年韓國貿易逆差達82.9億，2008年133億美元，隨後出現連4季（1998年第1季到第4季）與連3季（2008年第4季到2009年第2季）負成長，衰退幅度最高-7.3%。顯見對出口導向型經濟體來說，貿易逆差對經濟的傷害不容小覷。

有趣的是，當日、韓、越、德等貿易大國紛紛逆轉出現逆差，唯獨台灣卻能維持龐大貿易順差，探究原因與兩岸的貿易往來與連結脫離不了干係。根據財政部統計，今年上半年，台灣對大陸（含香港）貿易順差高達517.8億美元，不僅較去年同期成長5%，也比整體順差金額276.9億美元，足足超出240.9億美元。換句話說，如果沒有大陸巨額順差，台灣就會是貿易逆差國。這無疑會對台灣經濟造成不利影響。

台灣對大陸龐大的出口與順差，既代表兩岸連結的深厚，也代表台灣經濟對大陸的依賴。以2021年經貿數據來看，台灣對大陸順差為1047億美元，占整體GDP比重高達13.5%，代表台灣每7.4元的經濟產出，就有1元是由大陸順差所貢獻。這個數值比2016年政黨輪替時的12.3%還高出1.2%。顯示兩岸關係自民進黨執政以來急速惡化，但台灣經濟還是緊緊倚靠著大陸，並未有明顯脫鉤跡象。

兩岸產業 密不可分

大陸市場對台灣的重要，不僅止於出口順差。主計總處曾經試算，大陸與台灣經濟的連動是美國的4倍。也就是說，大陸經濟每成長1%，可拉抬台灣經濟成長率約0.3%，美國拉抬效果僅0.075%。這也意味若失去大陸市場，光靠美國或其他市場，將很難補足這塊缺口。

除此之外，自1991年開放台商赴陸投資後，兩岸產業供應鏈歷經30多年融合，已形成「你泥中有我、我泥中有你」的高度依存格局。以半導體產業為例，儘管川普自2018年發動中美貿易戰以來，一直想切斷台灣與大陸半導體間的關聯，並嘗試打造一條繞過中國的非紅供應鏈，最近還通過《晶片與科學法案（Chips and Science Act）》，企圖圍堵中國發展晶片。但就過去2年半導體產業的發展看來，美國打壓的效果並不如預期。

不但中芯7奈米晶片已經出貨，兩岸半導體供應鏈也愈走愈近。從財政部進出口資料可以發現，2017年貿易戰開打前，台灣半導體相關產品出口大陸占整體比重55.3%，2021年台灣出口大陸占比攀升至59.6%，顯見兩岸產業供應鏈連結根深柢固，不是說斷就能斷。當然，有人會認為這是大陸需要台灣，而非台灣依賴大陸。但不管是誰需要誰，背後代表的是兩岸經貿密不可分的關係。