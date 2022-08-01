江西景德鎮的王姓女士2018年6月好不容易搶到一間預售屋。年底和建商簽約時首付100萬人民幣，原定2021年底完工，但簽了補充協議，因不特定因素影響最遲2022年6月交屋。至今，房子完工遙遙無期，王女士哭訴，首付幾乎用掉所有現金，現在除了付房租還繳房貸，應付家裡開銷，房子沒法落戶小孩更上不了學，「要我們怎過日子啊」！

這是今年7月中旬以來，大陸多省市爆發「停貸告知書」的背景。王女士在江西買的是恆大開發的社區住宅，但包含恆大在內十數家大型房企，2020年8月出席人行、住建部召集的會議上被告知，要嚴格執行負債率的「三條紅線」，也就是房產業畫定剔除預收款後資產負債率要大於70%、淨負債率大於100%，及現金短債比小於1倍，若做不到，隔年起將停止所有放貸案。

這不僅是壓垮恆大的最後一根稻草，以大陸房企幾乎都是拿錢養錢、以錢圈錢的做法來看，等於是要所有房企都斷糧，關門大吉了。標準確實很高，治理用重典也有必要，但如此手段，與現實差距實在太大。

受到疫情及中共總書記習近平要求「動態清零」的影響，大陸經濟近3年下行趨勢已很明顯。在疫情當道、百業蕭條之際，銀行資金配置必更加謹慎，「貸款難」成為這階段的特徵。

其結果，就成了來自全大陸從網上購買河南村鎮銀行產品的儲戶，7月10日赴河南鄭州人行支行門口抗議的主因。40多萬儲戶存款被凍結，表面是因「新財富集團」背後為非作歹，但就因地方金融系統與「大戶」、「股東」拿儲戶資金長期「體外循環」，市況崢嶸時買啥賺啥，有錢大家一起賺，但百業蕭條時，卻江河俱下。

同樣道理，面臨如此形勢的大型房產企業，房子蓋到一半資金縮手，自然產生「爛尾樓」現象。江西王女士首付400多萬台幣，對很多人來說都是老本，不好好善後，早晚必成為嚴重的社會問題。

江西這社區是第一個站出來在網上發「停止貸款告知書」的業主，他們期望開發商10月20日前復工，若屆時不復工，寧可毀掉自己信用紀錄，也拒絕再付貸款。同樣發出停貸通知的至今涉及20餘城市，社區「爛尾樓」也已百來個，開發商幾乎都是大企業，可見問題的嚴重性。

跟台灣不同的是，大陸房地銷售都採預售制，這就給了開發商大筆資金做額外運用。雖然地方政府有第三方監督房產資金的制度，但時緊時鬆，加上地方借債舉債嚴重，買屋民眾就常成為資金鏈的最終受害者。

網傳大陸中央準備鬆綁相關政策，且向民眾表明「保交易」。希望這樣的喊話有效，否則很可能重演2008金融危機時的次貸風暴了。（作者為資深媒體人）