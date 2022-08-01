美中元首拜習第5次通話聚焦在台海議題，美國傳遞了對中共武力脅迫台灣及意圖改變台海現狀的關切，北京則表達對美方「掏空一中」及「暗挺台獨」的不滿。不過，雙方都有降低敵意螺旋、維持「鬥而不破」的共識。然而，這種默契是否會被美國眾議院議長裴洛西突襲式的台灣行給打亂，本周將見分曉。

裴洛西出發前夕官方公布的行程並未包括台灣，但她遲遲未鬆口，

根據外媒最新報導，裴洛西極可能在短暫拜訪馬來西亞之後就造訪台灣，預計3日上午拜會蔡總統和國安會高層，並可能在台停留一夜。裴洛西若非僅「旋風式」訪台數小時，而是在台兩天，北京的反應恐將更激烈，屆時台灣有可能將面臨「第四次台海危機」，蔡政府將如何接招，小英的國安團隊必須早做沙盤推演。

為對裴洛西訪台表達不滿，大陸官方宣布從7月底展開為期兩周的軍事演習，範圍遍布南海、台海、東海到渤海，顯然就是針對裴洛西的訪問行程而來。美國也不甘示弱，早部署好雷根號航母戰鬥群在南海待命。雖然大陸鷹派叫囂要打落裴洛西專機，不過陸方極為謹慎，這一連串軍演應不至於釀成中美軍事衝突，但難免讓人擔心會擦槍走火。

雖說裴洛西長年支持民主台灣，厭惡中共專制政權，但她的到來是否符合我國國家利益，亦或只是增添其個人的抗共光環，各方有諸多議論。例如，美國國會議員有支持者，亦有反對聲音，長期力挺台灣的美國學者葛來儀亦公開反對裴洛西此時到訪。裴洛西這次的亞洲行可說是「未演先轟動」。

裴洛西想訪台一事，蔡政府一直處於被動局面，既不能公然說不，也不敢公開表達歡迎，僅由側翼媒體敲邊鼓，完全失去作為一個主權國家的堅定立場，足證其一面倒向美國之外交路線的挫敗。我們固然歡迎任何支持台灣的外國友人，但蔡政府竟在此事件中毫無置喙餘地，這與自我矮化有何差異？很顯然，民進黨政府也忌憚於大陸可能強烈報復，此時也不敢再高喊「抗中保台」了。

然而，當國家安全正處於嚴峻情勢之際，本該忙著籌畫因應的國安局長陳明通，卻放著正事不做，三番兩次為涉嫌論文抄襲的愛徒林智堅發長文辯護，甚至以國安局名義發聲明，已有「以私害公」之嫌疑。為避免延宕國安事務，建議陳明通應儘速請辭，以示負責。

之前蔡政府應對國家安全的處置作為總是輕忽被動，除了誇大台美「堅若盤石」的情誼並炒作「仇共」激情外，看不到執政團隊能有效化解台海危機的作為。如今，面對可能的「第四次台海危機」，蔡政府要如何因應，將是一項重大考驗。（作者為國家政策研究基金會副研究員）