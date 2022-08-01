在有線電視即將要闖進現代生活的時候，許多人樂觀地以為信息民主的時代要到了。結果，觀眾失望了。後來，互聯網萌芽，矽谷新科技打造數字革命，自由、低廉、開放、去中心，必然會帶來一股新聞學新氣象吧？20年過去，希望再度落空。

人類是不是終於認識到了發明創造的局限性，學會了謙虛？卻未必見得。人此時此刻選擇的，其實是退縮逃避到各自獨立的媒體筒倉（silo）。 silo這個字的現代用法包括發射井，的確，在網絡時代，人人也好像是進入了發射井，隨時準備信息發射，但那仍然不意味著新聞品質的優化和議題交流的開放，更不意味著民主實踐。

驗收一下2022年當下美國的媒體「成就」吧。美國社會普遍認為目前所體驗的對抗和分裂，一部分要歸咎於新聞和信息來源的對立。芝加哥大學政治研究中心（IOP）最近完成民意調查，調查重點是社會兩極化與新聞來源的關聯性，其結果，竟然有高達一半的受訪者相信與他人的政治立場如果存在差異，往往不是因為彼此真正的不同，而是因為信息來源。換句話說，儘管美國媒體不嫌多，你可以任選，可最後還是你的「媒體筒倉」決定了你怎麼思考。

影響所及，後現代生活反映出的挫折感，更加強化了這種筒倉文化：50%的人刻意不談政治；25%的人因為政治而失去友誼；38%的人在社交媒體上基於政治而與人「絕交」；26%的人基於政治而拒絕某個品牌或企業。民主生活，不是很「民主」。

那麼我們看美國的「媒體筒倉」究竟呈現出了什麼。調查顯示，高達48%的人深信那些新聞內容的創造者（記者、編輯和新聞主播）其實比較無意於公平報導，更執意於表達自己的觀點。有線電視和社交媒體便被認為如此，相對地，尚有著58%受訪者認為全國性報紙，例如《華盛頓郵報》、《紐約時報》和《華爾街日報》，誠心實意地報導新聞。

對於明顯傾向於民主黨的CNN，有47%認為它誠心實意報導新聞，但有41%認為它有意「灌輸政治觀點，誤導觀眾」。MSNBC相似。福斯（Fox）則傾向於共和黨。

至於社交媒體，信譽慘不忍睹。目前美國34歲以下的人口，都已經放棄報紙和電視，而以社交媒體為主要的新聞來源。可社交媒體只整合而不採訪和編輯，根據你的個人屬性，將消息餵送給你。有52%的美國人靠臉書收取新聞，但是只有22%的受訪者認為臉書誠心實意地報導，卻有高達56%認為它有意「灌輸政治觀點，誤導觀眾」。

我接觸34歲以下的青年，無論是從事什麼行業的，也無關教育背景，發現他們大都活在媒體筒倉裡，依賴社交媒體餵送的消息，稍加互動，就形成自己的觀點。他們第一時間得到的，已經是誤導性的，而不是客觀的。他們不再設法取得平衡的報導，但是意見已經烙上。

你選擇的（或者被選擇的）筒倉，決定了你帶有偏見的信息和意見源，然後決定了你的觀點。你的觀點，接著決定了生活圈，以及一系列可能帶有偏見的行為。

信息不全而辯論不具，依照著名的美國歷史學者賴希（Christopher Lasch）的看法，這樣的媒體不民主。

（作者為美國律師、法學博士）