民進黨桃園市長參選人林智堅的「論文門」高潮迭起，成為街談巷議的焦點，吸引了眾人的眼球，有效移轉外界對林所涉及的另一樁疑案「球場門」的注意力。就選戰策略來說，確實是高招，畢竟連綠營都說球場門的殺傷力比論文門大得多，民進黨圍魏救趙不讓人意外。

其中，出力最深的當屬林智堅在台大國發所的指導教授陳明通。現任國安局長的陳明通，竟然壓不住一個小小的調查局新竹調查站調查員余正煌，況且余還是陳的博士指導生，實在有損情報頭子的江湖威信，如此辦事不力，陳明通還有什麼臉面在民進黨裡混？不得已，他只好放大絕，拿自己做投名狀了。這等赤膽豪情，只怕連雪夜奔梁山的林沖也得自嘆弗如。

為了救林智堅，陳明通已兩度引火自焚，且火勢明顯增強。第一次用6000字強調林是原創，無法取信眾人；第二次，用2000字直接告訴大家，林、余兩人的論文之所以神似，是因為「本人先修正林智堅的論文相關部分後，再交給……余正煌做參考。但余並不清楚這些文字的來源屬於林智堅，而認為是本人的修改建議逕予以使用。」所以一切錯誤都是陳明通造成的，大家不要怪余，更不要懷疑林，因為他也不知道自己的研究設計初稿被交給了余，「謝謝還我清白。」林智堅感恩師父、讚嘆師父！

有人惋惜，為了搶救林智堅，陳明通竟不惜犧牲學術地位甚至官位，但一個超收綠營新貴做研究生、且放任這幫學生的碩士論文幾乎全都不公開，一撮人放膽玩起「台大學位大放送」的遊戲，這樣的老師會有多重視所謂的學術地位？跟陳明通討論學術倫理，未免也太高估他了。

至於官位，那外界就更不必為陳擔心了，權位都是蔡總統所賜，護駕「小英男孩」乃大功一件，就像江湖幫派，營救老大鍾愛的兒子，日後必有重賞，如果還因此受傷，那傷疤更是光榮的印記。陳明通前途光明、諸事亨通，不在話下。

其實，陳明通並不是為了搶救媽寶林智堅出手的，而是為了他後面的蔡英文；就像所謂的「全黨救一人」，救的也不是林智堅，而是蔡英文，畢竟，此事若處理不好，將傷害蔡的領導權威。當初陳明通收林智堅做學生，還積極地為他的論文張羅，智堅長、智堅短地親切呼喚，並不是因為看到林智堅是民進黨內前途似錦的政治明星，才如此熱心，而是看到蔡英文對林智堅的寵愛。這整件事情的重點始終就是蔡英文，不是林智堅。

因為林智堅的政治前途就是蔡英文一手打理的；即使做了8年的新竹市長、創造了所謂的聲量，但林智堅並未累積出足夠的聲望，更別說成為政壇有份量的人物。抽掉「小英」，男孩只是草包。沒有人會為草包自宮，陳明通沒那麼傻。（作者為作家）