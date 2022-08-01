林智堅的論文門，目前發展的情況是由陳明通「一錘定音」，代表了民進黨對此一學倫事件的基本態度，那就是「陳明通將林智堅的論文初稿修正後，擅自轉交給余正煌參考，余正煌用以寫成論文；然後林智堅在不明就裡的情況下，繼續完成他的論文，所以才會出現文字有許多相雷同的部分，因此不算抄襲。而余正煌也不知道指導教授給他的參考論文是林智堅的，所以也不涉及抄襲」。

在此邏輯下，兩篇重疊性如此之高的論文，居然無一是抄襲的，這不僅顛覆了學術論文的定規，更是「一錘定罪」地暴露了這位學官兩棲的政客、學閥，是如何視學術為無物，正式與學術界「宣戰」了。

從最基本的學術倫理來判斷，一前一後發表的論文有高達7、8成的文字重疊，且結構、論述，乃至摘要、結論都幾乎如孿生子一般，必然有其中之一為「抄襲」，這根本就是憑常識就足以判斷出來的，問題只在於是「誰抄襲了誰」而已，豈有可能兩造皆無抄襲？而依學術規範來說，唯一的判斷標準，就是看誰先發表，這就如同雙胞胎一樣，早一分鐘出來的就是兄姐，晚出來的就是弟妹，絕無通融餘地。

在思考長達20多天後，陳明通以類似政治「密室協商」的伎倆，妄圖顛覆此一定規，就學術層面來說，簡直是不可思議的，更觸犯了學術倫理的大忌。

首先，身為指導教授，怎可以挾持師長威權，一則「剽竊」了學生的成果，二則慫恿另外一個學生取巧作弊？其次，這兩本論文都是由陳明通親自主考過關的，而其時距不過僅僅半年，若非蓄意放水，豈有可能未曾發現到其重複如此之高的現象？僅從這兩點來看，陳明通即已是「自證己罪」，難以遁脫了。台大是何等聲名夙著的學府，豈能容得下如此荒謬怠惰、尸位素餐的教師濫竽充數？更可駭異的是，陳明通說得振振其辭、視為理所當然，無絲毫愧疚之感，豈不等於是公開向學界挑戰？

「密室協商」是政治界最醜陋的手段，一小撮人屏除旁人、私下協議，各作對彼此有利的利益分配，既無人證，又乏物證，根本就是見不得光的。政治界可以如此胡搞惡喬，但欲施之於學術界而亦能成立，恐怕整個台灣的學術界就將是「將軍一去，大樹飄零」，從此再無翻身的餘地了。

據陳明通的說詞，許多林智堅論文與余正煌重疊之處，甚至連錯字，都是林先余後的，是經過他指示後修改的，將一切的責任都兜攬在自己身上。但此事你知、我知，法未傳六耳，何足憑信？當然，以陳明通之神通廣大，亦未嘗不可以找個「人證」，這擺明了就是「串供」，學界如果接受，那台灣的學術界大概也不必再說什麼倫理不倫理了。如果這招可以行得通，那未來只要指導教授敢於護犢、自污，則碩、博士滿街走的情況，應是可以預見的了。

陳明通顯然是將學術當作政治般去操作，說得難聽一些，就是用政治強暴了學術，還要受強暴者啞口吞下。陳明通敢於如此蠻橫，當然是憑藉著其受今上的寵信，而又掌握著國家安全的局長威勢。最壞的盤算，也就是陳明通退出學界，如此而已。

其實，最壞的盤算，也是個精打細算的如意算盤。陳明通早已退休，區區兼任之名，不過雞肋而已，他還是可以穩穩居於政府高層，而因其一己小小的犧牲，卻可以挽救林智堅這個年輕力強的民進黨明日之星，無論如何都是划算的。

這是政治干涉學術中最惡劣的實例，而一切的盤算，都是為了鞏固執政黨的既得利益。陳明通等於向學術界下了戰書，單挑學術界，就看學術界如何接招、化招了。

選舉只是一時的，政權也隨時可能變易，但學術尊嚴、學術倫理，卻是立國建國的基業，如果連最起碼的、一眼即可明斷的「抄襲」案，都可以輕而易舉地在政治的雨覆雲翻下加以隳敗，台灣還會有什麼未來？

（作者為退休大學教授）

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