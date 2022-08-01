近日來，不僅台海不安，連朝鮮半島也陷入戰爭危機。繼7月28日習拜電話中，中國國家主席習近平警告美國總統拜登「玩火必自焚」後，北韓國務委員長金正恩也公開警告南韓總統尹錫悅，美韓重新展開聯合軍事演習，北韓必會作出相應的措施。看來，5年後，兩韓越來越走向戰火趨勢。

自從尹錫悅上任以來，南韓外交政策180度轉變。尹錫悅認為前總統文在寅，無論對傳統盟邦美國和日本採取「疏遠」，反而對中國和北韓親近，對兩韓和平統一卻沒有一點作為。因此，在競選政見裡明白告訴韓國人，重新建立已被文在寅破壞的韓美、韓日關係。另一方面對中國要求「平起平坐」，經濟也不會單方面傾斜大陸。

對於兩韓問題，尹錫悅強調「硬碰硬」，一方面加強內部的國防力，另一方面結合美國、日本及NATO會員國，向北韓施壓。尹錫悅主張，只要金正恩放棄核武，南韓將「全力」支援北韓，包括疫苗、食米及肥料等，但是北韓始終不改變，認為飛彈與核試，就可讓南韓「束手無策」，那就千錯萬錯了。

美韓國防部長有備而來。繼「拜尹會」後，為了落實雙方的協定。29日，在華盛頓國防部大樓舉行奧斯汀、李鍾燮會談，針對北韓的核試威脅，雙方達成具體相關措施，明確告訴金正恩美韓已作好準備應戰，暗示北韓不要「亂來」，以免自行毀滅政權。

此刻，與金正恩交往次數最多的前總統文在寅，很不認同尹錫悅的作為。文在寅對執政5年期間，兩韓相安無事，並且不僅能夠促成「文金會」，並且70年來首度達成「川金會」，讓美國人瞭解北韓人，不再是彼此「敵視關係」。希望尹錫悅能繼承，兩韓繼續保持對話。

回顧歷史，自6.25韓戰後迄今，美國介入戰爭以來，南韓一直是美國的管轄範圍，南韓喪失「主權」。因此，在南韓產生諸多反美學生與民間團體，例如在星州地區朴槿惠前總統同意美國配置薩德設施，引起中美韓三國間的紛爭。中方即採取經濟報復，讓南韓企業損失慘重。

尹錫悅不會不知道這段歷史。目前南韓國內經濟不景氣，讓尹錫悅每天傷透腦筋。據韓國經濟研究單位稱，這雖然是受到美國等世界經濟每下愈況的影響，但中韓雙邊大幅銳減也是事實，充分可見中國經濟對南韓的影響力。

我們常說「外交是內政的延長」。文在寅時期曾有過所謂的「檢亂」，現在，尹錫悅卻面臨「警亂」。在這短時間內，也許，尹錫悅的外交「政績」有目共睹，但是，尹錫悅的「國內混亂」，若無法即時「止血」。在反對民主黨已在國會喊出彈劾的尷尬情況下，尹錫悅的前路十分險峻。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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