繼林智堅臉書7月30日提供台大學術倫理審定會答辯書關於論文原創「鐵證」後，7月31日再轉貼其指導教授、國安局長陳明通所謂的「還原真相」聲明，然而，「水落石出」了嗎？還是加碼捅出醜陋的學術放水！

林智堅花了24天找出來的「鐵證」是撰寫論文的歷程文檔；陳明通花了25天想出來的說法是「他先修正林智堅的論文，隨後將相關內容交給剛換題目的余正煌做參考，但余不知文字來自林，以為是陳明通的修改建議才使用」。無論是林智堅的「鐵證」或陳明通「暗通款曲」的學術放水醜聞，自己寫的、自己審的，第一時間就可以公開說明，根本不需要花這麼久時間套招。

「論文門」水落石出了嗎？看來不但沒有釐清抄襲爭議，反而自招「學術放水」醜聞更糟糕。自從民進黨執政後陳明通官運亨通，擔任陸委會主委、國安局長，林智堅、鄭文燦……等小英男孩們都是其得意門生，這與犯下學術放水的醜聞是否有對價關係？林智堅為了選舉，滿腦子只想著論文解套，卻讓母校蒙羞，孰輕孰重分不清，可悲啊。

2014年7月14日，時任教育部長蔣偉寧為指導的博士生被查出在國際期刊SAGE網站有5篇論文共同掛名，而請辭教育部長，事後SAGE澄清「文章並非抄襲或造假，而是論文審查過程有弊端，有許多共同具名者可能是無辜的當事人」。

「可能是無辜」的蔣偉寧指導論文出問題，坦然辭去教育部長，陳明通自己捅出這種學術放水、作弊的醜聞呢？出身英國倫敦政經學院博士的蔡總統，難道還看不出這起政學勾結「論文門」的死穴嗎？非要看著陳明通、林智堅親手毀了台大嗎？

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