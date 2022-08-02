近日美國眾議院議長裴洛西可能來台訪問的消息，有關報導幾乎已經快要壓過林智堅論文涉嫌抄襲及新竹球場粗製濫造的「雙門案」。不僅國內紙媒都以頭版頭條報導，國際知名的美國《有線電視新聞網》（CNN），及《英國廣播公司》（BBC），也都十分關注裴氏可能訪台的情勢發展。

最早由英國《金融時報》透漏此一消息後，各界都是處於猜測階段。但從裴自華府出發未公布全部行程，到座機中途停留夏威夷，以迄1日清晨已飛抵新加坡空軍基地，下午出席美國商會舉辦的酒會，並拜會李顯龍總理；接著是造訪馬來西亞，以及4日上午與韓國國會議長金振杓會面等確定行程觀之，幾乎已可確定裴氏到訪台北的時間是8月3日。

如果裴洛西真的來台訪問，最讓人擔心的是中共軍方的反應，以及裴的安全問題。過去幾天中共外交部再三提出警告，但這些都是屬於言詞的範圍。中共軍方的反應則較為強烈，其國防部發言人指出：「美方若一意孤行讓裴洛西訪台，中國軍隊不會坐視不管。」預估共軍會例行性的派戰機進入我防空識別區（ADIZ），也可能會飛越海峽中線，甚至進入我領空。

在我政府方面，從蔡總統到外交部迄今均噤聲不語，國防部也沒有評論，讓人感覺好像是「風雨前的寧靜」。不過，我政府及國防部應當已經擬定腹案，而共軍也早已編好劇本。可以確定的是共軍的實質反應恐怕不僅是戰機進入我ADIZ，至少是飛越海峽中線，甚至是靠近裴洛西座機，演出美軍常常指控共軍的「不安全、不專業」舉動。

看來裴洛西訪台之行已成定案。預料裴氏座機抵達台北之前的空域，一定會有美軍從沖繩島嘉手納空軍基地起飛，或者目前正在菲律賓東部海域航行的「雷根號」航母起飛的戰機，在裴氏座機旁伴飛護航。我國軍戰機基於禮儀和安全需要，應當也會升空迎接。

目前令人擔憂的是，我國各型戰機老舊，美軍不論是在嘉手納空軍基地的F-16及F-22戰機，或者「雷根號」上的F/A-18E/F戰機，其性能都要比我們的幻象、F-16或經國號三種老舊戰機要強上許多；因此我空軍飛官只要升空應景即可，千萬不能逞強。再說裴洛西訪台是她自己的決定，並非出自蔡政府的邀請，她的安全問題自然該由美軍來負全責。

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