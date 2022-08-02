中美競爭是當代國際關係最大的主題之一。迄今為止，學術和政策研究往往集中在對中美兩國政策、行為與影響的研究，而處於兩強之間的其他國家如何應對大國競爭還沒有引起學術界和政界足夠的重視。

作為美國最堅定的盟友之一，澳大利亞無可厚非將美澳同盟作為其外交政策的支柱。與此同時，自2007年以來，中國一直是澳大利亞最大的貿易夥伴。「安全靠美國，經濟靠中國」雖不完全準確，但基本上概況了澳大利亞當下的處境。這一雙軌安全與經濟結構在未來相當一段時間不會改變。這就決定了澳大利亞必須與中美兩國都保持密切和友好的關係。

中美競爭是結構性的矛盾。當中美競爭加劇之際，夾在兩強之間的澳大利亞如何處理對美對華關係可以說是其外交的最大困境。上屆莫里森政府後期沒有處理好澳中關係。阿爾巴尼斯政府今年5月一上任就著手改善澳中關係。

澳大利亞不少學者跟我交流時都提出，美澳同盟關係雖然重要但必須對雙方都有益。當美國的政策不符合澳大利亞的利益時，澳大利亞應該說不。事實上，澳大利亞過去曾經做出過獨立的、明智的和符合自己國家利益的決定。

1971年7月季辛吉秘密訪華時，澳大利亞反對黨工黨領袖高夫•惠特拉姆率領的代表團也在訪問北京。據說周恩來總理在人民大會堂西大廳會見了惠特拉姆一行後說道，很高興見到你們，我還有另一個會議要參加，祝你們在中國的旅行愉快。惠特拉姆當時不知道的是，周恩來旋即來到人民大會堂福建廳會見已在那等候的季辛吉。不久後工黨在選舉中獲勝，惠特拉姆擔任總理。澳大利亞於1972年12月與中華人民共和國建交，比美日都早。1973年11月惠特拉姆總理再次訪華，與毛澤東、周恩來、鄧小平等會面。

2015年中國領頭建立的亞洲基礎建設投資銀行沒有得到美日的支持，但澳大利亞和其他美國盟友都積極加入了這個對亞太發展有正面貢獻的新銀行。顯然，澳大利亞在美澳同盟關係的大框架下能夠保持一定的自主性。

很多人責怪澳大利亞上一屆政府搞砸了中澳關係。其實莫里森政府也試圖與美國的政策保持一定距離。2019年9月莫里森訪問白宮時還跟川普唱反調。他說澳中是全面戰略夥伴關係，我們跟中國的關係非常好。這跟川普採取的對抗政策和貿易戰截然相反。隨後由於中澳在疫情問題上的爭執，華為被排斥在澳大利亞5G 網路建設之外，以及雙方其它一些因素造成澳中關係急轉直下。

中美競爭加劇給第三方，特別是美國盟友造成選邊站的壓力。但是澳大利亞有識之士認識到，美澳的利益不完全一致。美國是全球霸權，不允許任何國家挑戰其霸主地位。而澳大利亞的外交是維護自身的安全和經濟利益，沒有全球野心。因而美澳對中國發展的看法也不盡相同。

2012-13年擔任澳大利亞外長的鮑勃•卡爾先生在最近一次會晤中對我說，氣候變化是澳大利亞和整個南太平洋地區最大的安全威脅。美國和中國都可以也應該幫助南太平洋國家發展經濟和對付氣候變化。他還笑著說道，你們國際關係學者對戰略和國家安全問題關注太多，對民生和人類安全問題關注太少。我想他說的有一定道理。

其實，很多南太平洋國家也是這麼認為的。在今年的香格里拉會議上，當有些代表將議題集中在美中戰略競爭時，斐濟國防部長等當時就提出，是氣候變化而不是強權衝突是地區最大威脅。確實，近年來澳大利亞多處發生的森林大火和洪澇災害是氣候變化對澳大利亞造成現實威脅的明證。

澳大利亞不是唯一夾在兩強之間的國家。美國其他盟友與夥伴例如以色列、義大利、南韓、新加坡等都面臨這一困境。新加坡領導人多次強調不選邊，同時發展與美中兩國的關係，也希望兩強能和平解決分歧。澳大利亞作為一個受尊重的中等國家，完全可以扮演更大的積極角色。

例如在南太平洋地區，隨著中國對該地區貿易投資等的增長，中國的影響也逐漸擴大。最近中國與索羅門群島簽署的一個安全協議引起澳大利亞、紐西蘭和美國的高度緊張。

有些澳大利亞政客誇大中國的威脅。實際上中國沒有意圖也沒有能力控制整個南太地區。必須指出的是，中國前往南太地區投資，幫助當地發展基礎設施和應對氣候變化，是受到當地國家歡迎的，中國沒有將自己的慾望強加給南太國家。試圖將所謂「中國影響」趕出南太平洋地區是不現實的，也是徒勞的。

面對美中兩強將繼續共同主導亞太安全與經濟的現實，澳大利亞必須在美澳同盟框架之下維持穩定互惠的澳中關係。

為了擺脫美中競爭造成的困境，澳大利亞可以採取不同策略。例如，澳大利亞可以帶頭召集組成一個地區性發展組織，姑且稱之為「南太平洋合作組織」，邀請所有南太平洋島國參加，也邀請域外願意協助南太島國發展的國家參與，包括中國和美國。這將不僅僅給南太國家帶來實實在在的幫助，同時也可以促進美中在該地區良性互動，減少猜忌和疑慮，擴大合作領域。這樣的結果符合各方利益，值得澳大利亞政府去努力。

（作者為美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授、澳大利亞格利菲斯大學富布賴特訪問教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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