「柯氏風格」發作了，這次後果很嚴重。

原民青年高約瀚跟柯文哲分享，他雖然靠加分上建中、台大，但是課業程度、家庭背景都有落差，因此過得滿辛苦的。柯文哲覺得這有點：「無病呻吟」。

作為與民眾黨有競爭關係的政治工作者，我願意相信柯文哲的出發點是善意，他的想法可能很簡單，「你覺得加分上台大念得很辛苦，那也可以去念比較跟得上的學校啊。」

邏輯上，柯文哲的回答沒有問題，但從溝通的角度，柯文哲可以協助這位青年完善他的問題，對談會更有意義。

加分上台大跟不上，於是選擇與自己程度相近的學校，那麼加分有何意思？政府的原民政策其實充滿了形式主義，不思考如何提升原住民族的教育資源，而只是給予加分補貼，這只能說是「鋸箭法」。

台灣，本來都是原住民的，直到「外來政權」佔據了台灣的精華地區，清朝、日治時期如此，國民黨、民進黨執政時依然。原住民族的困境在於沒有公平的起跑點，這是有志於總統府的柯文哲，應該要體會到的。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※