當「世界第二」有多難？看看曾經的四個第二是怎麼被美國給收拾的。美國1776年建國至今246年，卻已經當了99年的世界第一，不得不說這個國家有很多值得學習的地方。做為世界第一的美國，曾經是如何把四個世界第二給掀翻的？

一、英國：第一次世界大戰前，英國以日不落帝國之名稱霸全球。鼎盛時期佔全球55%以上的工業產能和地球將近1/4的陸地，但在一戰之後因整個歐洲戰場死亡人數超過1500萬人，英國也因此被拖垮。1923年由美國提出「道斯計劃」，減少德國「凡爾賽條約」應賠償的鉅款，並且貸款給德國讓它買美國的工業製品和石油，把在一戰中被英國打敗的德國重新武裝了起來，它僅用17年就再次崛起橫掃法國、空襲英國、佔領歐陸，美國坐收漁翁之利成為新的世界老大。

二、蘇聯：第二次世界大戰後崛起，在1929-1933年經濟大蕭條期間，蘇聯是當時世界上唯一靠計劃經濟實現GDP正成長的國家（如同現在中國的計劃經濟）。做為意識形態水火不容的兩個大國，美蘇之間一直通過相互遏制、不動武力為原則的「冷戰」，但雙方又不斷加大巨額軍費，迫使蘇聯掉入「修昔底德陷阱」；美國並通過「馬歇爾計劃」刺激西歐經濟復甦，以加強了對西歐國家的控制，從而形成了美國和西歐在政治軍事上聯盟對抗蘇聯的局面。由於蘇聯幾十年來把注意力都放在重工業和軍事工業上，導致農業和輕工業水準嚴重落後，國家發展問題幾乎都交給了出口石油以賺取外匯（至今依然如此），隨著80年代國際油價暴跌後，蘇聯經濟陷入死循環並於90年代解體。

三、日本：1991年蘇聯解體後日本開始崛起，並因民族主義的膨脹而開始在經濟上挑釁美國，日本三菱公司甚至買下了美國歷史地標洛克菲勒中心。當時有一句話稱：「僅東京的房價就可買下全美國，而全日本可買下4個美國」，但無論從國土面積或人口，日本都不足美國的一半。美國開始以「反托拉斯法」成功打擊日本高技術產業，鎖死日本產業升級之路（如同現在鎖死中國華為/中興一樣），日本產品出口受到嚴重阻礙，GDP快速下降，日本經濟失落的30年由此而生。

四、歐盟：歐盟由28個國家組成。美國能在世界上屹立不倒的原因是靠「美元」，歐盟的成立讓「歐元」開始崛起，並企圖以歐元在國際金融市場上取代美元，然而美國利用華爾街金融體系製造出一系列的歐債危機。最可怕的是，美國還利用戰爭、難民、石油天然氣…等拖垮歐盟的經濟發展；近幾年歐盟內部開始出現分裂，「英國脫歐」僅是發酵的開始而已，貨幣戰爭下1歐元從最高可兌換新台幣48元到今天的30元，歐元跌幅可說是打6折。

以上就是99年來「英、蘇、日、歐」四個世界第二的血淚史。當今世界第二無疑是中國，它「改革開放」讓一部分人富起來至今，貧富差距係數已達到空前最高值0.469（世界第四），產生出相似於蘇聯的國富民窮（最富的10%人口掌握全國64%的財富）、相似於日本的民族自決（最窮的25%人口最高喊民族主義的特徵）、相似於歐盟的市場共同體及金融機制（一帶一路+亞投行）。綜上所述，世界第一的美國已有近百年的歷史經驗使世界第二躺平，中國將會是有史以來最需要靠智慧突破無數「修昔底德陷阱」的世界第二。

（作者為中國文化大學商學院助理教授）

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