8月1日中國大陸外交部發言人趙立堅重申，堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場。強調裴洛西赴台，將導致嚴重後果。並正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。

8月2日，白宮國安會發言人柯比，特別強調裴洛西眾院議長有權訪台，北京不應藉機升高情勢。他警告中國恐做出軍事挑釁作為，包括向台海射飛彈。

根據中、外各媒體報導，裴洛西議長訪台似乎已成定局，只是8月2日或3日如何抵達台北？停留多久？尚在保密中，外人無從知悉。

美國軍方對裴洛西訪台也做足了軍事保䕶的安排，中共軍方的「絕不會坐視不管」，正嚴陣以待。

近一星期全球新聞媒體聚焦台灣，8月2、3日，台北將成為全世界各國的關注點。這是1996年台海飛彈危機以來，台海險局再次站上全球媒體舞台第一線。

中華民國的總統、國家安全會議、國防部、國安局必須盡責任保護人民的生命、財產的安全。據中國時報獨家報載，這次裴洛西來訪，由於可能觸發台海戰爭的危機，我駐美代表處蕭美琴代表奉令曾向裴洛西「婉謝」來訪，但沒有撤銷邀請。

7月30日筆者在中國時報發表文章中，即曾建議我方應「婉拒」裴洛西來訪。

現在再次建議我國安團隊，基於國家安全的理由，掌握最緊急關鍵的時刻，撤銷並婉拒裴洛西來訪，此時民航局及國防部即據此發布聲明，不同意裴洛西專機進入我情報識別區及防空識別區。屆時倘裴洛西座機仍執意來訪，我空軍戰機執行勸阻驅離作業，並宣布暫時關閉松山機場及桃園機場。

如果美國與中國大陸在8月2日晚間以前，能達成免於可能衝突及諒解的護欄，危機可以解決，當然最好。否則在最緊急關鍵的時刻，由我方出面，婉拒裴洛西來訪是唯一的一條路，可使危機減低到最小程度。

蔡英文總統應醒悟，中華民國是一個具有主權的國家，台灣不是任由華府及北京下棋博弈的地方，台灣更不能被動成為外國政客政治賭盤籌碼，導致危機發生，任令台灣老百姓血祭。

（作者為前中國廣播公司總經理）

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