裴洛西訪台之事備受矚目，目前她的來訪已成定局。中共和美國都有配合的軍事行動，台海風雲詭譎引起各界疑懼。我認為，她的訪台將對台灣造成不利的影響。

一、兩岸基本結構沒有改變。不論是北京的「一個中國原則」或華府的「一個中國政策」都沒有改變。台灣並無政治利得。

二、斐洛西在行前，也公開說明「不支持台獨」，台獨並無任何收穫。

三、美國任何決策，台灣只能接受。即使斐洛西與美國行政部門不同調，但是台灣仍然沒有「同意與否」的發言權。證明台灣只是美國的一個棋子。

四，台灣已經被迫捲入美國內部（民主黨與共和黨、民主黨內部、白宮與國會）之爭，百害而無一利，未來對美工作將困難。

五、美中之間任何軍事衝突，均在台灣或周邊，後果由台灣承擔。台灣成了美中對弈的棋盤。

六、北京利用衝突造成擴大其在「出現」的事實，如越過中線，飛越台灣，壓縮台灣安全空間。

七、國際關係鐵律：小國介入大國紛爭，受害的首先是自己。親遠鄰而辱近親更是國之大忌。烏克蘭介入俄羅斯與北約東擴而引發戰火，即為近例。

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