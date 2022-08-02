消息指出，裴洛西將於今日來台，美方怎麼想的已不重要，從台灣人民的立場看，一個老政客為個人私利，帶著戰火來打卡，後果是我們在扛。

拜登的態度從不贊成，到「不阻擋」，看美媒評估北京可能的反應，都指向「習近平會顧大局，因此事態不致太嚴重」，或許拜登也存著這樣的僥倖心理，所以最後官方表態不阻擋。

美國昏君這次的誤判，比烏克蘭事件更嚴重。

《紐約時報》時評人湯姆•弗里曼今日公開反對裴洛西訪台，除了告誡美國，弗里曼更警告台灣，「如果忘記自己的地理位置，將會惹上很多麻煩」。「台灣的神奇之處在於，那裡在過去40年裡改變了許多，但唯獨地理沒有改變，台灣仍然是一個小島，在一個巨大的大陸海岸線之外」。

外人都覺得台灣神奇，不斷在稻草堆裡玩火。

拜登政府在裝孬，以必須尊重國會議長為由卸責，事實上美國總統阻擋議長玩火的方法多得是，甩鍋到體制，是行不通的，拜登避無可避。

白宮固然鋌而走險，但台灣仍可避禍，很簡單，婉拒裴洛西落地即可。拒絕裴洛西不會搞壞台美關係，相反地，台灣的拒絕能幫拜登解套，並化解一場地緣政治大危機。

因此，蔡英文不要以為保持低調，表現被動，就能卸責，只要不表達拒絕之意，就要扛下全責。就像弗里曼說的，不要忘記自己的地理位置。

想透過裴洛西事件覆蓋「通堅事件」，再唱一次芒果乾救選情？但若這次北京的動作大到讓台灣民眾很有感，也大可能造成反效果。

蔡英文要負全責。

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