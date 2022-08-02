美眾議院議長裴洛西當地時間7月29日亞洲行，以安全問題為由拒絕透露訪問計畫，自己會在途中讓人知曉行程，可以說是邊走邊公開，一方面或許是希望低調出訪能夠完成任務，但亞洲行引發各界熱議，已難以低調；另一方面在美拜登政府及國防部原先都有所顧忌之下，能夠減少自己的麻煩，但裴從難以自圓其說變成騎虎難下，美國在一中政策兩面手法操作也不是第一次了，裴洛西訪亞洲已經製造話題，攻佔國際媒體版面，這也是蔡政府感到高興的是台灣問題已經充分國際化了。

然而沒隔幾天，美政府立場改變，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，裴洛西身為美國眾議院議長訪台，是以台灣關係法為準，符合美國支持台灣的政策和利益，美國會盡可能幫助裴洛西。因此裴洛西2日晚上抵達台灣，3日與蔡英文見面。台灣方面府院黨雖相對低調，但蘇貞昌多次發言力挺並盡最大安排已可說明一切。

事實上，美國政府官員和國會議員頻頻訪台，近來更是頻繁地愛上來台灣走春，無懼疫情擴散，裴洛西這位居美國政府第三把交椅，是繼1997年時任美國眾議院議長的共和黨議員金瑞契（Newt Gingrich）之後，25年來訪台最高層級的美國國會議員，而美國方面說法是，裴洛西訪台有前例可循，並呼籲北京當局自制。

幾日前，美拜登總統在與大陸領導人習近平總書記通話時，美方強調在台灣議題上美方政策不變，強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定，大陸方面則稱中國民意不可違，玩火必自焚，美方應言行一致恪守「一個中國」原則。

至於中方回應，派遣軍機飛入或飛近台灣的領空，以及派遣海軍艦艇在台海進行戰巡；美方也可能舉行軍演或試射導彈以展現軍事力量。而《彭博》社認為大陸可能採取五種可能性：一是中共會有龐大或長時間的機群進入台灣防空識別區，也有可能派遣軍艦在附近水域軍演；二是中共讓戰機飛越台灣海峽中線。無論是深度越過，還是擦邊球式的越線，都可能給國軍帶來特別壓力；三是比照96年台海危機，解放軍直接向台灣外海試射飛彈，期間中共對目標區域可能實施封鎖，航運和空中交通中斷；四是中共軍機直接飛到台灣上空，此舉可能造成台海兩岸兩軍之間的對決；五是中共戰機可選擇在適當距離上，「伴飛」裴洛西的專機。這些可能性都不能加以驗證，誰都承受不起這樣的折騰。

對裴洛西訪台，台灣方面看法並不一致，台灣蔡政府及綠營學者認為台灣是贏家，然而多數學者都認為此舉冒著一定程度的風險，有人認為台灣蔡政府應當拒絕裴洛西訪台，以化解危機：但蔡政府對於裴洛西來台，與國民黨朱立倫主席同樣都是樂觀其成。

大陸當局對裴洛西訪台的戰略清晰，美方挑戰中方一中原則底線，必將遭到堅決反制，並且一切後果由美方承擔。美方應當遵守一中原則與三公報。大陸國防部發言人譚克非已公開宣稱「中方要求美方以實際行動履行不支持『台獨』的承諾，不得安排裴洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

總體來說，對於裴洛西訪台，台灣內部有兩種看法，美國國內有兩種不同看法，只有中國大陸看法一致。美國不能傳達支持台獨的錯誤訊息，也不能讓蔡政府及台獨人士誤認或誤判情勢。我們應當思考造成此風險的原因是誰造成的？又如何管控中美及台海風險？由於中美實力的變化使得美國對於中方變得更具有敵意及恐懼。中美領導人通話的唯一共識就是「雙方要保持溝通的管道，以避免誤判情勢」。

為何裴洛西不能來訪呢？因為美國是中國的正式邦交國，凡大陸邦交國大陸肯定不允許它們訪台。從此事件得知，兩岸都要有美日價值同盟等國會議員頻訪台灣的思想與行為準備，並且裴洛西訪台意味中美新對抗的開始而非結束。

筆者認為，目前困難難解的地方在於：中美對於一中內涵的各自認定與各說各話、兩岸間九二共識與一國兩制被畫上等號、蔡政府對兩岸風險意識太弱、中美元首會面溝通成效有限。根本的問題存在於中美意識形態與文化行為差異。

倘若裴洛西議長就此取消訪台計畫，勢將形成美國外交上的挫敗。被中國大陸嚇阻就退縮，那麼美國在國際社會上還怎麼抬頭？也會影響美國11月舉行的期中選舉民主黨選情。美國或許也會認為中共在20大前不會想與美國開戰。

因此，台灣應當增加對於台獨危害和平安全的危險意識；大陸應當增加讓台灣民眾增進好感的機會；美國應當設法將心力放在國內經濟改善與治安提升。台灣要避險而不是製造風險，台灣應站在自身的本位上來考量台灣的安全及發展，不應成為美日強權抗中的工具，戰爭是不可預期的，衝突所造成的傷害是難以彌補的，和平的環境需要靠自己來創造，當美國選舉與台灣選舉都在操作抗中牌，玩過火就難以收拾了。

此外，台海現狀是由華府及大陸所各自單方界定，台灣根本說不上話來。民進黨蔡英文政府一面倒向美國，對美國表現出很強的依附性，配合美國印太戰略；全面提升台美經貿及各方關係；利用國際空間達成台灣國家化的目的。蔡政府非常重視國際工作，對於與各方抗中勢力結合不遺餘力，蔡政府軟性爭取美國國會、智庫去影響行政部門政策，成效漸漸產生美國、日本、歐盟一些國家涉入到兩岸糾紛當中。

職是之故，當俄烏戰爭還在進行中，美國和其盟友此時若是同時和中、俄兩強在軍事上攤牌，看不出明智之舉，對大陸的思考是，此刻與美方攤牌是好時機嗎？當美國拜登再次強調反對片面改變台海現狀，美國遵守三公報、《台灣關係法》和「六項保證」，重申反台獨，這就是美國在維持現狀；而在中國大陸的認知中，美國近年來從三公報、《台灣關係法》、「六項保證」、國會通過一系列友台法案、美國官員訪台限制鬆綁，都是在改變台海現狀，但無法確保共控風險。

悲觀的未來，世界要有準備好大規模衝突的準備，美國反中氛圍大，因為選舉的關係；裴洛西來台對民進黨選情加分，國民黨若反應不當就會失分，美國不會為了考量國民黨的選情而減少與中衝突的機會，國民黨對此局勢還不清楚嗎？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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