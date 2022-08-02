新竹市前市長林智堅碩士論文涉嫌抄襲的紛爭，已經鬧了三週，由於他是蔡英文總統欽定代表民進黨參選桃園市長的「小英男孩」，蔡總統與民進黨全黨力挺林智堅，蔡英文更在臉書上鼓勵他說：「辛苦了」，蔡總統本身的博士論文爭議，也已沸沸揚揚三年多，迄今方興未艾。這兩扇「論文門」，有何異同？

長幼有序，先從蔡總統說起。蔡總統自稱是英國倫敦政經學院（London School of Economics and Political Science, LSE）1983年畢業的法學博士（Ph.D.），並自詡因為論文寫得太精彩，她取得的不只是一個博士學位，而是一個半。

可是，旅美學者林環牆在《獨立觀察》臉書粉專發文質疑的問題，蔡英文幾乎都沒有正面完整地回應：蔡英文沒有完成一本合格的LSE博士論文，卻說有；沒有博士學位，卻稱有3份不同樣式的博士證書。林環牆直指，蔡英文「詐騙」博士學位，根本是國際醜聞，3年來，已埋葬了政大的學術倫理與公信力。

簡單來說，蔡英文迄今拿不出她精彩的博士論文，或可靠（與原始正本相同）的博士學位證書，也說不出她的博士口試委員姓名。而在倫敦大學所有的圖書館，都找不到她的博士論文，這在歐美國家的大學是不可能發生的事，同時今年初倫敦政經學院也公開否認持有蔡總統的學歷資料。

截至目前為止，蔡英文都沒有正面回應相關質疑，有關她的學位與論文爭議，目前在台灣與倫敦法院中，都在進行訴訟。中華民國前總統涉嫌貪污判罪，雖有陳水扁的先例，但因學歷涉嫌造假而涉訟，這也是中華民國總統中的第一個罕見的例子。

至於林智堅，他自稱擁有新竹中華大學與台灣大學兩個碩士學位。但因有人檢舉他的兩篇碩士論文都涉嫌嚴重抄襲或剽竊他人論文或報告，相似度超過8成以上。目前台大已成立審查委員會查明真相，預定將在兩個月內完成。

林智堅確有兩篇碩士論文、與兩個碩士學位，但他的論文與他人論文或機關報告的相似度超過8成，應已構成剽竊，現在只等台大釐清真相；但就連有一點素質的親綠學者都認為，林智堅與他人論文相似度過高，如果台大判定林智堅是抄襲，就是掠人之美的「偷」。

在處理自己的論文門與林智堅的論文門，蔡英文都採取了「拗」到底的策略。如同台北市長柯文哲質疑的，蔡英文總統在政大的升等聘書，有什麼理由要封存35年？對民進黨來講，就是拗得過去。但政大校務會議怎麼沒有人舉手有意見？這怎麼是國家機密？

如同林環牆也質疑的，政大不僅不敢秉持學術倫理、說真話，反而傾全力幫忙遮掩蔡英文的行徑。更令人不敢相信的是，似乎連LSE、倫敦大學也罔顧學術倫理與法治，一起說謊，成為「蔡英文論文門」的共犯。

蔡英文與林智堅兩人，不論是無中生有的騙，或掠人之美的偷，「騙」或「偷」，基本上都是造假、不誠實。有嚴重造假與不誠實紀錄的人，適合擔任公職嗎？蔡林兩人共享的「論文門」，卻可能是葬送中華民國民選首長信譽與政治道德風氣的「地獄門」，歷史會記一筆的。

（作者為兩岸研究學者）

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