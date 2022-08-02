美國眾議長裴洛西隨時可能抵台，堂堂全球霸權國家的三把手，何以造訪所謂的民主夥伴，卻只得偷偷摸摸、秘而不宣的進行？此無他，原因就是這次的對造是2022年的中國，是美國曾經許以G2地位的崛起強權，而不是1997年那個經濟總量排不進全球20大的Nobody，只能忍氣吞聲的看著眾議長金瑞契來台，所謂此一時、彼一時也，不過於此。

即便如此，仍有不少論者認為此次中共反應強烈程度，直逼1996年飛彈危機，不免反應過度，畢竟，1997年早就有金瑞契訪台的先例。然而此說法的荒謬在於，企圖在強大後的中國身上，套進上個世紀的外交標準，完全不能反映出符合目前中國國力的權力現實，這正是中國難以接受的根本原因。

試想，去年初的川普在總統大選落敗後，企圖安排美國駐聯合國大使克拉芙特訪台，不料就在出發前幾小時突然取消行程，難道會是美國人「迷途知返」？

可想而知，當時中國也對美國下了通牒，才阻止了這場外交驚魂，畢竟克拉芙特地位遠低於裴洛西，美國軍方保護裴洛西是迫於無奈，但保護克拉芙特安全降落台灣的機場，恐怕不在美軍的保證範圍內，否則沒道理發生裴洛西可以在美軍護送下訪台，反而克拉芙特的行程硬生生取消的窘態。

再說，當時克拉芙特與裴洛西都已準備「卸任」，一樣都是畢業旅行，卻發生一個可能能來、一個行程胎死腹中的不同結果，正也說明了所謂即將卸任影響力不大的說法，完全站不住腳。

今天中國不樂見裴洛西訪台的原因，是因為看穿美國慣用的「切香腸」手法，今天來了一個快卸任的眾議長裴洛西，改天就有裴洛東、裴洛南、裴洛北；今天默許了快卸任的眾議長訪台，改天就是快卸任的駐聯合國大使、國務卿、副總統、總統，沒完沒了。

但能阻斷美國極富挑釁意味的外交「壓力測試」技法取得成效的關鍵，仍在於中國本身是否已強大到能與美國在東亞地區取得「均勢」。

打鐵還需自身強，或許此次裴洛西訪台，對於中國而言，就像日本吞下美國培理的「黑船事件」一樣羞辱，何不學習日本人記取教訓進行明治維新，只有國家真正強大，才有對等尊嚴可言。

（作者為自由撰稿者）

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