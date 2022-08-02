國民黨黨主席在臉書上列舉了最近台灣到處限電、無預警的停電，使得一些商家無法做生意，除了因新冠疫情受到損失外，因為無預警停電，在極端型氣候下，全球夏季到處都在飆高溫，台灣也不例外。請問民進黨政府，在高達攝氏40度以上的氣溫下，停電了，沒有冷氣，商家怎麼做生意？民眾如何待在家中忍受酷熱的煎熬？

再加上電價漲9%，雖然説家庭用電沒有超過1000度的不漲。但電費計價是兩個月一次，以四口之家來計算，如果以現在全天溫度平均都在30度左右，家中幾乎一定必須開冷氣，一個家庭三個房間，1對3的冷氣系統，就算客廳不開，全家都躲在自己的房間避暑，一個計費期的電價，不超過1000度才怪。所以蔡政府説電價只漲用電大戶，對民生用電沒有影響，根本就是謊言！

何況廠房企業，百貨商場等用電大戶會不把9%的電費漲價轉嫁到消費者身上？鬼才相信！讀者想必最近親身感受，也倍覺痛苦，以前出外採買、消費大都只是以「百」為單位來計價，現在稍微買多一點物品，支出動輒都會破「千」。因此停電、限電、電價漲，最苦的還是弱勢、低收入者的老百姓，民進黨政府無視中低收入民眾的生活苦難，難怪朱立倫主席要痛批這是「惡政」！

極端型天氣酷熱及電氣生產最有關就是能源政策；綠色能源如風電、太陽能發電，成長有限且成本高，不易貯存，發電又有天候限制，因此成為不穩定的能源。而水力發電受限於天然地理形勢及河水量，加上對水庫上下游自然環境的破壞，水力發電大壩建立，最近也不被鼓勵。而且，水庫一旦發生意外，影響民眾生命及生活並沒有比核電廠意外來的輕，中國大陸湖南一水壩就曾發生潰裂，對一百萬以上的民眾的生命及財產造成極大損傷。

在取代核能發電上除了綠能或再生能源上，由於核電在全球的生電比例約在10%到15%之間，短期內不容易找到既便宜又沒有嚴重排碳造成污染的替代能源，因此各國紛紛重新再採取核電。美國的核能部門、公司一再聲明核能是最乾淨的能源，尤其在排碳量上是最少的；而最近歐盟也正式把核能列為「綠能」，這是因為核能發電的排碳數量，在百分比上，都是維持個位數。碳排放對地球溫室效應，已是無庸置疑的惡果，而這個結果造成的極端型氣候，使人類因此生病死傷，都是無可挽回的傷痛啊！

據外媒報導，今年夏天這一波平均攝氏40度以上的熱浪，對於低收入的戶外清潔工而言，在這種高溫下的戶外勞動，已經造成多例心臟衰竭的死亡案例，這些例子更證明本文在一開始所說的，停電、限電及漲電價，受到傷害最深的是中低收入的民眾。

台灣的缺電，以及國際社會紛紛把核能發電認定為「綠能」，一方面證明民進黨能源政策錯誤，另一方面也證明國民黨以「以核養綠」能源政策的正確性。但民進黨一意孤行，不顧公民投票結果多數民眾不贊成2025年完全廢棄核能，而瘋狂地發展天然氣發電，歐美已經一再強調天然氣發電，因供氣不穩，價格經常變動或甚至調漲，如此一來，電價必然跟著調升；加上天然氣的排碳量比起煤、油發電，並沒有減少很多，而且燃燒過程中產生的甲烷毒性甚強，對一般中低收入者沒有辦法住在冷氣全天開放或具環保功能的住房中，受害最深的還是弱勢人民。

總之，要改變台灣的能源政策，讓老百姓不受高電價及錯誤能源政策之苦的唯一途徑，就是在2024年下架民進黨政府！

（作者為臺北市立大學通識中心兼任助理教授）