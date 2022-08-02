美國自阿富汗撤軍，俄國發動俄烏戰爭無暇東顧，中亞出現權力真空。中國崛起與俄烏戰爭改變世界格局，中國、俄羅斯加上伊朗等陸權大國，開始聯手與美、英為首的海權國家對抗，中亞的重要性更加凸顯。

成為對外開放的前沿

上個月，俄羅斯終於對吉爾吉斯連接中國與烏克蘭的「中吉烏鐵路」開綠燈，明年將可以動工。這條鐵路開通後，對中國深入中亞發展一帶一路，有極大的幫助。大陸外長王毅最近訪問土庫曼、塔吉克、烏茲別克3國，並出席上海合作組織成員國外長理事會會議，積極經營中亞諸國。隨著中國對於中亞的經略，深入亞洲大陸腹地且是通往中亞與中東交通樞紐的新疆必然扮演更重要的角色。

大陸國家主席習近平日前赴新疆考察，他2014年訪疆的最後一天，烏魯木齊火車南站發生爆炸案，共造成3人死亡、79人受傷。此後，中央在新疆採取一系列「去極端化」措施，社會治安已有所改善。從2016年起，新疆就未曾出現恐怖攻擊事件。習近平此行有驗收中共在新疆的維穩成果，展示民族團結，反擊「種族滅絕」、「強逼勞動」等西方指控之意。

習近平此行除了強調民族團結與文化融合外，對於新疆的未來發展也展現中國的抱負與願景。習近平來到烏魯木齊國際陸港區視察，強調新疆將隨著擴大對外開放、西部大開發、一帶一路等推進，從相對封閉的內陸將會變成對外開放的前沿，新疆的區域性開放戰略將納入國家向西開放的總體布局中。去年原廣東省長馬興瑞接替「鐵腕治疆」的陳全國出任新疆書記，就代表新疆在社會治安穩定後，將轉向聚焦經濟發展。習近平的此次考察中，可說是對此方向的再次確立與打氣。

新疆自古不僅是中國與歐亞大陸其他文明的溝通要道，對中國國防與安全也十分重要。所以即便在清末西方列強給中國東南要地造成重大威脅與侵擾，滿清都不肯放棄，致力收復新疆以確保西北安全。同時，新疆也是中國與中亞交流重要的通路。蘇聯解體後，中俄兩國為穩定中亞局勢，於1996年聯合塔吉克、吉爾吉斯、哈薩克組成「上海五國」機制，2002年擴大成為「上海合作組織」，中國開始逐步經營與中亞國家的關係。

冷戰結束後，民族分裂主義、國際恐怖主義以及宗教極端主義在世界多地爆發。相對而言，中亞在中俄的共同合作下還是比較穩定。而俄烏戰爭後，上海合作組織在成員與功能可能更加擴大，引起外界矚目。

實現全面發展大戰略

新疆本身以及中亞諸國，種族、宗教十分複雜，大國競逐也十分激烈。如何防止新疆「巴爾幹化」、「阿富汗化」，即避免民族對立與宗教極端化，成為中國治疆的一大考驗。但是中國治疆成功，連帶也會起示範作用，成為穩定與發展中亞的重要力量。現在中國驗收的不僅是治疆的成效，也逐漸看到外溢效果的出現。反之，中亞的穩定也有助於新疆的穩定，所以中亞在中國周邊外交版圖中有舉足輕重的地位。

從2016年到2021年，中歐班列年運輸貨值由80億美元提升至749億美元，增長了9倍，在中歐貿易總額中的占比從1.5%提高到8%。今年上半年，經由烏魯木齊新疆鐵路雙口岸通行的中歐（中亞）班列達6195列，超過去年同期，再次刷新中歐班列通行新疆鐵路口岸的紀錄。

目前新疆鐵路雙口岸通行班列固定線路達57條，通達歐亞19個國家和地區。德國大眾汽車在龐大的壓力下堅持在新疆設廠，一方面就是看好新疆在中亞市場開拓的潛力。中亞的穩定與發展給新疆帶來更大的發展機會，而經貿交流與協助中亞地區基礎建設也成為北京經營中亞的兩大利器。

大陸將在新疆推動經濟建設與對外開放，從新疆局勢逐漸穩定到與中亞諸國密切合作，乃至未來上海合作組織的擴大，再再都可以見到北京穩紮穩打的化危機為轉機，逐步實現全面發展的大戰略。