近期半導體業所面臨的大環境變化萬千，包括美國針對半導體業扶植政策的《晶片與科學法案》即將在拜登總統簽署後正式生效，527億美元的補助將分為5年上膛。此外，中芯國際7奈米製程量產曝光，也促使美方將再度加大對於中國半導體的管制力道；而美方對於韓國是否加入四方晶片聯盟下了最後通牒，半導體業選邊站的意味濃厚。

更耐人尋味的是，就在美國聯邦眾議院議長裴洛西展開亞洲參訪行程，各界關注她究竟是否來台訪問之際，台積電劉德音董事長罕見在CNN受訪時表達對於軍事武力衝突對公司影響的看法。上述皆透露近期全球動盪的政經情勢，特別是美中兩強的對峙，台海緊張的軍事壓力都讓半導體業繃緊神經，台積電也嚴陣以待。

首先就美國《晶片與科學法案》通過的影響來看，對於當地的半導體大廠與海外領導廠商赴美國投資的業者來說為其利多，畢竟在美國設置12吋晶圓廠的成本頗高，若能有部分來自於政府的補貼，多少能降低成本上的壓力。僅是527億美元需分5年，因而每家業者實際能取得的金額將受到限制，所幸台積電在美國的投資規模是9年120億美元，象徵性的投資意涵較大，不若Intel、Samsung大舉投資，未來建廠成本壓力相對較大。況且台積電在美國設廠基本上已經有一定的客戶下單，在具備訂單基礎下，2024年美國亞利桑那州的晶圓廠營運績效將可望優於其他競爭同業。

其次，就台積電董事長首度回應敏感政治話題，時機點正巧是美國聯邦眾議院議長裴洛西有可能訪台的時間點，也是台海近年來軍事壓力最為緊張的時刻；台積電提醒中國若武力犯台，將形成各方皆輸的局面，一方面凸顯地緣政治情勢影響半導體業的程度已急遽上升，另一方面更是凸顯台積電對於全球經濟的重要性。

事實上，今年首季台積電在全球晶圓代工的市占率高達53.6%，遙遙領先其他競爭同業，且台積電10奈米以下製程供應全球比重來到69%，7奈米以下製程供給占比則為78%，更遑論在Samsung的3奈米製程良率與客戶名單皆未明朗之際，今年8月將量產的台積電3奈米製程將幾乎可囊括全球98%的市占率，顯然台積電在全球先進製程是極為關鍵的供應商；因而若台積電遭到外力干擾而無法正常運轉時，不但終端電子市場將近乎停擺，也將重創全球經濟表現。

綜而言之，隨著全球政經情勢的動盪，加上半導體業成為重要戰略性的行業，且台積電又在全球行業當中占有關鍵的地位，因而「護國神山」的相關訊息皆動見觀瞻，未來唯有在和平的基礎上，才能與各國進行強強結盟，進而拉抬台積電的高度競爭力，並對全球經濟、科技發展帶來貢獻。

（作者為台經院產經資料庫總監、APIAA理事）