據報導，這估計可能已有超過2000名台灣人被拐賣至柬埔寨。這些年輕人懷抱著發財夢，應徵到柬埔寨工作，結果被詐騙集團囚禁，甚至凌虐，必須要台灣的家人付錢才能「贖回」。因我國與柬埔寨無邦交，也沒司法互助，被害人求助無門，警政署長只好要求航警局在機場舉牌宣導提醒前往柬國的國人。拐賣案的現象，十足說明了台灣新一代的年輕人，既缺乏國際常識，也沒有正確的就業或創業觀念，他們的被騙也只是剛好而已。

說來也真諷刺。這20幾年來，台灣在全球的「詐騙世界」享有盛名。目前橫行世界，把歐美各國人民騙得人財兩失的電話詐騙集團幾乎全都是台灣詐騙集團對外輸出的結果，都有台灣詐騙集團的基因。曾幾何時，台灣年輕人也成了國際上詐騙集團騙錢的對象。

如同野花野草需要一片沃土一樣，我們社會之所以會有騙子詐財，甚至鬧到騙子集團當道，都是因為社會有太多的人分不出東西南北，不識世道人心真假，成天只以為天上會掉下餡餅。台灣的年輕人要不警覺到自己的笨與呆，即使沒有柬埔寨，還會有其他地方讓台灣人繼續受騙上當。

詐騙集團以雇用台灣人到柬埔寨賭場當荷官領高薪為餌，誘騙上千個台灣人到柬埔寨工作，然後控制行動、凌虐、壓榨勞力，甚至要求受騙者家人支付贖金的詐騙形式，在世界移民史上並不新鮮。

上百年前，包括中國在內的亞洲國家人民，集體透過人蛇集團偷渡到歐美國家當廉價的非法勞工，滿受人蛇集團壓榨、凌虐的血淚灑遍史冊。最近這幾年，亞洲低度開發國家人民被藏在貨櫃裡，偷渡到歐洲國家的過程中集體死在貨櫃內的事，也傳出好幾件。

台灣經濟高度發展，台灣人不會做出把自己藏進貨櫃偷渡到國外打工的事，但不少台灣人的腦袋跟不上時代，既不吸收國際新知及歷史，也不正確了解自身的質量或能力，成天只做美夢，自然讓自己成了詐騙集團最肥美的行騙對象。

大家應該還記得，十幾年前台灣一度盛行的「牛郎詐騙案」。詐騙集團看準台灣許多年輕人好逸惡勞，專想做「工作輕鬆所得又高」工作的本性，大做「高薪徵男公關」，侍候多金貴婦的徵才廣告，把許多自以為帥的台灣年輕人騙得團團轉，人財兩失。

柬埔寨賭場高薪徵荷官的詐騙案，仔細分析起來，大約也就是把徵公關牛郎改成徵賭場荷官的詐騙變化版。唯一不同及要命的是，牛郎詐騙案的詐騙地點是在我們自己的地盤台灣，而賭場荷官的詐騙地點則是台灣官民伸手都難以救援的柬埔寨。

上世紀70年代，波布政權統治下的柬埔寨實施「種族清洗」政策，大肆屠殺國內高知識與異議分子，造成約200萬人死難的「紅色高棉」史實仍歷歷在目，而當今柬埔寨境內政府官員貪腐不堪，黑道惡勢力橫行的事實，更是舉世皆知。

問題在於台灣這一代的年輕人成長於「台灣第一」的口號下，誤以為台灣最好最強大，對柬埔寨的現實惡質環境盲然無知，還以為柬埔寨的賭場可以淘金，一頭栽了進去。若要說這是詐騙集團搞的飛機，不如說這都是年輕人無知惹的禍。

（作者為資深媒體人）