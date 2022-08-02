裴洛西的亞洲行程如謎，從不停台灣，到可能4日來訪，再到突然宣布2日晚到訪，次日離開。這一切有如諜報電影。再加上有拜登與習近平通話在前，雙邊似乎在處理裴洛西問題上有互相通報，因此外界對此行的解讀，一開始並不樂觀，直到最後成行，共軍開始各種相應的行動，情勢瞬間緊張起來。

美國國務院則有意地低調宣稱：這只是有前例的訪問，甚至稱她為「潛在訪客」（potential visitor），就是有可能來訪的客人。但實際發生時，仍讓美中關係陷入高度衝突。特別是共軍的諸種行動，包括福建沿海的實彈演習、廈門航空取消航班、實施空域流量管制等，再配合傳聞美國軍艦軍機向台灣集結；種種跡象讓台灣陷入緊張。

台灣網路平台的安靜現象也顯示出某種異常。按以前的民進黨習慣，此時一定加大力度宣傳美台合作，一起「抗中保台」，藉此機會，為林智堅和陳明通轉移焦點，為年底選舉加溫。然而這一次，那些帶風向的網軍居然一片沉寂。此種現象，若非國安單位有情報，顯示兩岸緊張，網軍出來帶風向會破壞情勢，要不然便是美國直接下令，叫民進黨低調應對，不許擴大宣傳。美國應該也怕兩岸之間的衝突情勢升高，台灣若再言詞挑釁，行動對衝，逼得中共軍方出手，美國也難以收拾。

然而，動作最大的中共果真就如此希望擴大衝突嗎？那也不盡然。中共比誰都清楚，若中美發生全面衝突，解放軍的實力仍不足以和美軍抗衡。但如果只在亞洲中國領海的附近打，中共的飛彈與諸種包圍戰術，仍足以和美國一決勝負。更何況如果美國不直接出戰，而是由台灣學烏克蘭，打代理人戰爭，台灣是斷無勝算的。這便是為什麼美國的智庫都一再呼籲美國不要在亞洲和解放軍一戰。

然而，這一次針對裴洛西的台灣行，中共仍做出強烈的回應，為什麼？事實上，無論共機繞台、實彈演習、廈門飛航管制，雖然動作很大，針對性很強，但它的攻擊性是有限的。毋寧說，中共更像是在利用裴洛西此行的焦點，來試探美國如何保護這個議長。

也就是，試探美國在亞洲如果發生衝突時，到底會動用到哪些航空母艦、駐外軍艦、軍事人員等。這等於是一種戰爭試探。同時，中共也利用這個機會，把中共的「一中紅線」畫清楚，不要利用裴洛西這樣的人來「切香腸」。

相對地，美國也在測試共軍能動員的軍力有哪些。包括陸海空的總體動員，以及民間飛航管制區的設限、南海警示區的設定、民間航班的取消等，也都是以往未曾有過的。這一次倒是一場很好的實地操練示範。

講得直白一點，在拜登與習近平通過電話之後，我們有理由相信，美中之間一定保留高層的對話管道，因此對升高衝突的危險還是有所管控的。比諸於台灣與中國大陸之間，美中還算是溝通較為順暢的，所以一般擔心的擦槍走火，或美中因意外事件而發生戰爭，應該都在控制之內。甚至，我們都有理由相信，台灣那些綠網軍和1450的沉寂，不是因為民進黨的節制，而是在美國的控制之下。

基於此，這一次裴洛西的台灣行，是一種戰爭的試探，也是一種政策底線的試探。美中都想這樣玩一把，摸摸彼此的底牌，裴洛西就成為互相梭哈的一張牌。中共看見美國的軍事動員，美國也看看中共有多少肌肉。彼此打個招呼，以後就都明白了。至於台灣，也無非是美國手上的一張牌，這一點是更加明確了。

（作者為作家）