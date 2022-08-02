中國大陸海關總署1日晚間突然公告，禁止沒有完成更新註冊的100多家台灣食品商進口，其中包括郭元益、維力、味全及泰山等多家知名業者。

對此，衛福部食藥署署長吳秀梅認為，不排除是政治因素，經濟部主張應由農委會回應對策，農委會則表示還在評估損失中。此外，出身農漁業產品重要出口地台南的民進黨立委林宜瑾則相當不屑，她說，中國大陸又用經濟制裁，難道「是沒招了嗎？」她強調，政府早已陸續輔導業者轉移外銷重心，所以大家不必擔心。

據了解，這次大陸禁止台灣食品進口所牽涉的廠家很多，且遭禁的食品業者都是利用台灣的農漁產品進行加工製造後出口，因此一旦大陸禁止進口，不但會對台灣的食品業、農業和水產業造成打擊，也會影響台灣農漁民的生計，衝擊很大。

去年以來，大陸以病蟲害、使用禁藥等理由，多次禁止台灣農漁產品輸入。農委會主委陳吉仲一再表示政府已準備好配套措施、會協助業者開拓大陸以外的市場云云，不過至今並未出現有效的成果。如國軍所屬的伙食團大量採購鳳梨，石斑魚則是靠納入學童營養午餐解決，農委會並沒有為台灣遭禁的農漁產品找到大陸以外的其他重要市場。可見蔡政府對大陸的禁令根本就是無計可施。

其實，這次美國眾議院議長裴洛西執意訪台，各方早已多次警告大陸勢必進行制裁，但上述相關部會事前竟對大陸禁令完全不知情。敢邀裴洛西來訪，卻又不做任何沙盤推演、不提出預防措施，置產業於高度風險中，蔡政府實在是無能又顢頇！