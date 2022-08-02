報載，國人被詐騙的金額，今年恐逾60億元，十足點出了台灣詐騙猖獗的事實。早期電話是主要工具，民眾時常接到「忘記我了嗎？」一類電話，更有假冒檢察官、警方的詐騙手法，最近的疫情也爆出詐騙集團「你被匡列了」說詞竊取民眾個資。電話後還有電子郵件，點開垃圾郵件欄位，釣魚連結數量也相當可觀。

另外，現在只要隨手打開手機簡訊，清一色都是以下訊息「聯繫您一直沒有回覆，有重要訊息喔」、「有急事找你，麻煩加我一下」、「沒有不能賺的盤，只有不會做的人」等垃圾訊息，這些老梗真讓人眼花撩亂。隨著智慧型手機的普及，App成為方便作案的工具，民眾若在搜尋引擎搜尋「快刪」兩字，會發現幾乎每週都有詐騙App被爆出。

台灣不只是詐騙之島，更是詐騙輸出地，詐騙對象除了本島外，遍及中國大陸、歐洲、非洲等地，經驗豐富者甚至被當成「台幹」輸出，以如此方式揚名國際，實令國人蒙羞。詐騙集團掌控民眾心理，結合對權威的恐懼及對金錢的慾望，大幅提升詐騙成功率。

受騙者中，不乏年長的長輩，警方統計受騙者中高達13%是60歲以上銀髮族，詐騙金額也相當高。受騙機會亦不分學歷，2014年的一起詐騙案，被害人中多數是公教人員與退休公務員，甚至醫師都被騙。因此，受騙不因年紀長或學歷高而降低風險，重點在於生活是否閉鎖，是否注意社會脈動，更新新的資訊，因此國人必須時常關注外界資訊，提高警覺與應變能力方能避免受騙。

早期社會是彼此互助的，人與人之間培養信任與默契才能生存，如今進入資訊社會，民眾甚至不認識住在周遭的人，善意的社交活動與溝通時常被惡意解讀，「世風日下，人心不古」雖是老調重彈，卻也道盡如今的社會現實。

觀察台灣現況，詐騙行為不只金融領域，如今社會已因政治而充滿衝突對立，族群撕裂相當嚴重，現在又進入選舉時刻，標語口號滿天飛，但跳票多實現少，令民眾痛心。各領域中的詐騙情形，使人與人之間的信任逐漸消失，信任危機逐漸侵蝕著台灣的軟實力與社會資本，人性的沈淪絕對是社會一大隱患。不久前新加坡報紙曾以漫畫強烈諷刺台灣，其自是有所誇大，但仍是國人值得思考的議題。

美國著名學者法蘭西斯福山在「誠信」一書中提到，經濟的繁榮來自社會的互信，社會的衝突源自於許多核心價值的崩壞。因此，小至影響個體與個體之間的交流，中至企業間的合作基礎，大至政府與民眾之間對於國家發展策略的制定，誠信的影響方方面面。

面對台灣內部的諸多問題，如何恢復彼此消失已久的互信基礎，透過這一次的詐騙議題，應深思並反省，培養一個具有信任、理性與完善公民意識的社會，是我們所有人的期待與目標。

（作者為自由撰稿人）

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