美國聯邦眾議院議長裴洛西一行40人，8月2日下午搭乘C-40C專機從馬來西亞蘇丹阿都阿茲沙機場起飛，據傳向東南飛行，再轉往東邊，經印尼領空往北，從菲律賓東邊海域北上，於晚間22時44分抵達松山機場，並前往君悅酒店。3日裴洛西將拜會我總統蔡英文、立法院等，並公開發表談話。

裴洛西抵台後不久，中共新華社授權公告，中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊六個地區同步進行軍演。提醒為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域，且共軍軍演在裴洛西離台後，形同封鎖台灣三天。

中共東部戰區微博，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「8月2日晚開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對『台獨』勢力謀『獨』行徑的嚴重警告。」台海局勢瞬間升高大於「96台海飛彈危機」！

首先，從美軍「雷根」號航母打擊群避走巴士海峽，轉走菲律賓經聖貝納迪諾海峽進入菲律賓海部署；裴洛西專機選擇繞過南海，經印尼領空北上經菲律賓海往台北。可見，裴洛西專機也在避免在飛行期間在南海至巴士海峽一帶空域遭到共機襲擾，引發中美軍事衝突。

其次，裴洛西於8月2日22時44分抵達台北松山機場後，解放軍東部戰區發言人與新華社授權公告，皆在裴洛西落地之後，約22時59分，明顯針對美台政府示警，向美方傳達「打自己的小孩，給別人看」的意味。並且中共東部戰區軍演的時間，正好在我軍宣布2日上午至4日中午強化各項戰備整備之後（共軍4日12時起），明顯的針對我方。

最後，依據東部戰區發言人所述，「台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓」觀之，先前東部戰區海軍52D型驅逐艦/155，7月30日上午9時，由東海經宮古海峽進入西太平洋，另外054A型護衛艦/599，7月31日上午6時，由東海經台灣與日本與那國嶼間水域，沿著台灣東部海域南下。8月2日在我蘭嶼附近海域活動，與前者有關。我海空軍與情監偵單位必須嚴密聯合監控，共軍海軍兵力從大陸浙江與福建出海到前者海域；共軍海空軍空中兵力，每日掌握當面一線機場早、晚起飛之異常航線與編組活動。

另共軍在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，推斷可能為傳統火炮與類似衛士火箭炮或岸置攻船飛彈；至於針對台島東部海域組織所謂「常導火力」試射，我方需要監控當面一線共軍火箭軍短程彈道飛彈部隊部署與彈著點實況，必要時干擾部隊與情監偵部隊協力進行模擬實戰化干擾彈道飛彈與北斗導航衛星。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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