隨著疫情和緩，全球經濟本應逐漸回升，但在俄烏戰爭、美國升息等因素影響下，國際貨幣基金（IMF）日前調降全球經濟成長及貿易量的預測，國內經濟也出現走緩信號，隨著美國眾議院議長裴洛西來訪牽動兩岸局勢，下半年政治經濟風險大為升高。

年初各方普遍預測今年全球經濟成長仍有4％以上，上周國際貨幣基金已調降至3.2％，甚至有預測機構已下修至3％以下，這主要是近期國際政治、經濟情勢變化過大，以致加深了通膨風險，加速了升息步調，影響了企業信心，抑制了全球需求，全球貿易量隨之降低，由於台灣經濟繫於出口，自然是要受影響的。

國發會於上周公布的景氣燈號，表面仍亮了代表穩定的綠燈，不過燈號背後的景氣綜合判斷分數已降至21個月最低，此外，景氣領先指標連續第八個月下跌，而且跌幅擴大，累計八個月的跌幅達到5.58％，跌幅不小，雖然官方認為景氣尚未反轉，但也承認景氣擴張力道已進一步放緩，雖然目前出口動能仍不錯，但隨著全球環境的變化，下半年出口將面臨挑戰，國發會已委婉的說出實話，下半年的變數多，不可不防。

隨後主計總處公布的經濟成長概估，也與國發會遙相呼應，原本估計第二季可以成長3.31％，但統計結果只有3.08％，是兩年來最緩的一季，主計總處下周五召開的國民所得評審會，勢必調降今年的經濟預測。

從近半個世紀的歷史可以發現，全球經濟深受政治影響，若沒有以阿戰爭，就不會有1974年的能源危機，而引發各國兩位數通膨，若非兩伊戰爭，也不會催化出1980年的二次石油危機，而帶來停滯性通膨的威脅，此外，若非2003年美伊戰爭，原油也不可能由30美元飆漲至140美元，從而帶來原物料、房市、股市全面泡沫，進而掀起全球金融海嘯。

很明顯，經濟榮枯除取決於景氣循環、自由貿易及技術進步之外，國際政治因素往往扮演更關鍵的角色，其中戰爭的影響更大，今年以來的俄烏戰爭非僅影響榖物等原物料價格，也讓全球陷於高度不確定性，為今年全球經濟投下巨大變數。

更令人憂心的是，如今除了俄烏戰爭，裴洛西的訪台也推升了兩岸的緊張氣氛，8月2日裴洛西確定訪台消息傳開，亞股大跌，香港恒生指數大跌476點，日經指數跌了398點，台股也跌了234點，這雖只是資本市場的反應，但也預告了下半年台灣將進入多事之秋，經濟風險升高。

台灣經濟發展到今天，能取得此一成就，誠屬不易，兩岸在1960年代以前戰雲密布，那個年代服役者抽到金門、馬祖，一家大小為之憂傷，因為前線隨時有打仗的可能，看親人置身險境，怎能不憂傷。1980年代以來兩岸情勢和緩，雖然政治上仍然對立，但經濟上的合作日益密切，我國自1988年8月起每月召開大陸物品審查會議，只要不危害國家安全、對國內產業無不良影響、有助於產品外銷競爭力皆予以開放，隨後更開放廠商赴大陸投資，在投資帶動貿易下，兩岸互蒙其利，2001年WTO杜哈部長會議也先後通過兩岸的入會案，過去40年的兩岸和平，為兩岸人民帶來最大的幸福，如何維繫這取得不易的成果，讓兩岸繼續和平交流，實賴兩岸領導人的智慧。

今年受到國際情勢紛亂的影響，兩岸經濟都有下行風險，大陸第二季經濟成長率只有0.4％，台灣受大陸長三角封控影響，生產及出口已受衝擊，值此之際，兩岸若因政治紛擾再生扞格，勢必讓已走緩的經濟進一步受挫，若兩岸因此劍拔弩張，也將使兩岸互信盡失，讓過去40年的和平交流毀於一旦，這自然不是兩岸人民所樂見的。

孟子說：「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。」50多年來兩岸從戰雲密布的年代走到和平的年代，誠屬不易，若因政治紛擾再陷台灣於水火，實非智者所應為，也非仁者所當為。今年自年初以來全球政治、經濟危機此起彼落，隨著兩岸緊張，下半年變數更多，但願兩岸能以仁、以智緩和這個局面，以讓兩岸有更美好的未來，並讓全球經濟能重返成長的軌道。