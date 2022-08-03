因裴洛西來台，掀起千層浪，不禁讓我想起《孟子‧梁惠王》的一段對話。

「叟！不遠千里而來，亦將有以利吾國乎 ？」

「王何必曰利，亦有仁義而已矣。」

這段話是孟子「仁義」思想相當重要的章節，也是開宗明義的第一章，歷來都被視為君王治國理政最重要的原則，歷代儒家也都各有精闢的發揮。但是，孟子之意，並非全然否定「利」，而是認為「利」就存在於「仁義」之中，說穿了，還是重「利」的。

儒家之徒，最喜辨解「義」與「利」的不同，強調「君子喻於義，小人喻於利」，大有反對「見利忘義」，甚至以「利」為羞為恥的態度。在這點上，我是比較不認同儒家，而略近於墨家，《墨子‧經上》說，「義者，利也。」什麼叫「義」？對國家、社會、百姓有「利」的，就是「義」。

所以，裴洛西來台，固然讓我有「有朋自遠方來，不亦樂乎」之感，卻也想要問一問，「媼！不遠千里而來，亦將有以利吾國乎 ？」對台灣有什麼好處，這是非問不可的。

擺明了，裴洛西來台，是中、美兩國在較勁、角力，而拿台灣當實驗場所，無論誰強誰弱，誰勝誰負，都無法扭轉台灣夾處於中、美兩大國之間的尷尬角色，更改變不了民進黨一貫親美擁美、抗中反中的態度。

然則，台灣會「有利可圖」嗎？親美擁美，能改變美國「一個中國」的宣言嗎？會與台灣「建交」嗎？反中抗中，中共可能因此就放棄他的「一國兩制」決心嗎？我真的不知道裴洛西「聞所聞而來，見所見而去」後，台灣人民有何「利」可言，但卻篤定認為，對民進黨是最有利的，這又多了多少可以當作大內宣的素材啊！中共反應越強烈，民進黨獲利就越多。可是，民進黨可無法代表所有的台灣人啊！

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