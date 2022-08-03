美台關係史上最好來到最高潮，台灣終於盼到美國權力位階第三高人物、美國聯邦眾議院議長裴洛西8月2日22時44分降落台北松山機場。隨後官媒新華社發布威懾意味濃厚的鎖台軍演，更驚人的發現是，這張早已部署的軍演禁航區，竟是劍指台灣漢光演習而來。

２日晚間裴洛西專機落地台灣後，新華社授權公告：「中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在台灣周邊海空域六個區域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，「8月2日晚開始，中國人民解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對『台獨』勢力謀『獨』行徑的嚴重警告。」形成對我三天「封鎖」。對此提供個人精簡的觀點：

首先，從新華社所提供的六個禁航區經緯度，繪製後發現，台灣北部二個區域、台灣東南與西南二個區域，總共四個海空聯訓禁航區離台灣最近的距離，已經進入我領海領空。嚴重侵犯我領土主權！

其次，從中共公布的禁航區區域福建平潭島區域、台灣西南、台灣北部、台灣東北、以及台灣東部外海、台灣南部，與我「漢光38號」演習於7月25至29日分在苗栗縣後龍鎮、新竹關西、澎湖、台北港、蘇澳外海、屏東等地進行相關反擊共軍陸海空軍兵力進犯作為有關；運用遠端傳統火炮或遠程火箭炮打擊我新竹湖口裝甲基地、並以短程彈道飛彈部隊使用北斗導航衛星模擬打擊我東部花蓮佳山基地與台東志航基地空軍戰力，或可能打擊外國軍事勢力介入，以及阻滯外軍潛艦潛航巴士海峽戰略通道。

最後，提醒我國防相關單位，從此次美國聯邦眾議院議長裴洛西來台後，未來共軍將更為大膽的挑釁我防禦決心，我方必須開始再研擬應變機制。

文末檢附：國軍漢光「實兵周」重要操演行程關聯共軍鎖台軍演如下：

7/25（星期一）。時間：0800時。科目：第五作戰區後備部隊戰力保存（同心演習）地點：苗栗縣後龍鎮正天府

7/25（星期一）。時間：1400時。科目：第一作戰區全民戰力綜合協調機制支援作戰區防衛作戰狀況演練。地點：澎湖縣政府 。

7/26（星期二）。時間：0900。科目：第五作戰區「後備部隊灘岸阻絕設置」（同心演習）。地點：苗栗縣後龍鎮白沙屯安檢所

7/26（星期二）。時間：1100時。科目：第三作戰區「跨區增援兵力部署」。地點：關西高中。

7/26（星期二）。時間：0700。科目：海軍（含海巡）海上聯合截擊綜合操演。地點：蘇澳港、蘇澳外海。規劃邀請蔡總統登艦校閱。

7/27（星期三）。時間：0900。科目：台北港防衛及淡水河口反突擊。地點：台北港、台北港北堤、八里挖子尾河岸。

7/27（星期四）。時間：0620。科目：陸軍航特部「天兵操演」特戰兵空降。地點：屏東潮州空降場。

7/28（星期四）。時間：0600。科目：海軍陸戰隊「聯興」兩棲登陸演習。地點：屏東加祿堂海岸

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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